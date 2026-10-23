Beinasco festeggia le nozze d'oro delle coppie più forti del tempo che passa

Anche quest’anno Beinasco ha celebrato le tante coppie più forti del tempo che passa, capaci di arrivare a festeggiare i 50 anni di matrimonio. Lo ha fatto nei giorni scorsi con una festa nel nuovo centro polifunzionale di Borgaretto: musica e divertimento per celebrare un traguardo importante.

Cannati: "La storia della nostra città"

"Cinquant’anni insieme vogliono dire aver superato tanti momenti difficili, aver costruito famiglie e ricordi che oggi fanno parte della storia della nostra città e ci aiutano a vivere in una comunità più unita", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati. "Grazie all’associazione BB insieme e a chi ha lavorato per questa splendida festa".