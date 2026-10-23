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Attualità | 23 ottobre 2026, 09:45

Beinasco festeggia le nozze d'oro delle coppie più forti del tempo che passa

Una serata all'insegna del divertimento nel nuovo centro polifunzionale di Borgaretto

Beinasco festeggia le nozze d'oro delle coppie più forti del tempo che passa

Beinasco festeggia le nozze d'oro delle coppie più forti del tempo che passa

Anche quest’anno Beinasco ha celebrato le tante coppie più forti del tempo che passa, capaci di arrivare a festeggiare i 50 anni di matrimonio. Lo ha fatto nei giorni scorsi con una festa nel nuovo centro polifunzionale di Borgaretto: musica e divertimento per celebrare un traguardo importante. 

Cannati: "La storia della nostra città"

"Cinquant’anni insieme vogliono dire aver superato tanti momenti difficili, aver costruito famiglie e ricordi che oggi fanno parte della storia della nostra città e ci aiutano a vivere in una comunità più unita", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati. "Grazie all’associazione BB insieme e a chi ha lavorato per questa splendida festa".

m.d.m.

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