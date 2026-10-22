Carnevale di Ivrea, il cavallo protagonista dell'immagine ufficiale 2027

È il cavallo il protagonista dell'immagine ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea 2027 firmata da Riccardo Guasco, illustratore e pittore di livello internazionale dal linguaggio immediatamente riconoscibile.

Il manifesto è stato presentato oggi, giovedì 22 ottobre, durante l'incontro “Sguardi sul Carnevale – Dal Carnevale vissuto a quello che verrà” alla presenza dell'artista che ha raccontato al pubblico come è nata l'immagine e quali suggestioni hanno guidato il suo lavoro caratterizzato da uno stile unico e personale, con tratti che riportano alle influenze esercitate da movimenti quali il Cubismo e il Futurismo. Il soggetto scelto per il 2027 è una presenza profondamente legata alla storia di Ivrea che nel Carnevale occupa un posto di primo piano.

Quest'anno l'attenzione si concentra sul mondo dei Carri da Getto e dei cavallanti attraverso una figura che ne è parte essenziale: il cavallo. Un omaggio al suo ruolo nella Battaglia delle Arance ma anche al lavoro, alla preparazione e alla passione di chi, durante tutto l'anno, si dedica alla cura dei cavalli e alla loro partecipazione alla manifestazione. La presenza del cavallo, tuttavia, va ben oltre la Battaglia. Il rapporto tra Ivrea e il mondo equestre ha radici antiche, a partire dal nome stesso della città, Eporedia, tradizionalmente legato al mondo dei cavalli.

È un legame che ritroviamo nella Fiera di San Savino e, naturalmente, nel Cerimoniale del Carnevale. I cavalli accompagnano il Generale, lo Stato Maggiore, gli Abbà, la Mugnaia sul Cocchio dorato e gli altri protagonisti del Corteo Storico, prendono parte alle sfilate e alle cerimonie e scandiscono alcuni dei momenti più attesi della festa. La loro presenza è dunque parte integrante dello spettacolo tanto nelle giornate della Battaglia quanto nei passaggi più solenni del calendario carnevalesco. Riccardo Guasco ha scelto di raccontare questo mondo senza ricorrere a una rappresentazione fedele della realtà.

Nel suo manifesto cavalli, aranceri, pennacchi e colori delle squadre si intrecciano in una composizione nella quale le forme si scompongono e si ricompongono dando vita a un'immagine ricca di movimento. È una lettura personale, nella quale si riconoscono il gusto per la sintesi grafica, i colori pieni e i riferimenti artistici che caratterizzano da sempre il suo lavoro. Il richiamo alla grafica Olivetti è particolarmente significativo per Ivrea. Guasco, nel fare riferimento al proprio immaginario culturale, cita alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità visiva dell'azienda e, con essa, una parte importante della storia culturale della città.

La scelta del cavallo come soggetto dell'immagine ufficiale precede inoltre di poche settimane un appuntamento importante per la Fondazione, che dal 5 all'8 novembre sarà presente a Fieracavalli di Verona, una delle principali manifestazioni internazionali dedicate al mondo equestre.