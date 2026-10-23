Fine settimana con pioggia e freddo, ma soprattutto in montagna. In pianura ci sarà il sole

Oggi una veloce perturbazione porterà piogge e rovesci su Alpi e qualche pioggia in pianura, da domani correnti nordoccidentali manterranno maltempo sui confini alpini con Foehn e sole sulle pianure.

A Torino quindi avremo questa situazione: il cielo andrà coprendosi durante la mattina per l'arrivo di un fronte dalla Francia, con piogge deboli su pianure. Piogge intense anche sui confini alpini nordoccidentali e Valle d'Aosta, con neve che calerà gradualmente di quota fino 1200-1300 metri domani. Temperature leggermente sotto la media del periodo, con massime in pianura fino a 16/17 °C. Venti in pianura, Foehn sulle Alpi dal pomeriggio con raffiche anche oltre gli 80 km/h, che occasionalmente in serata potrà giungere sulle pedemontane.

Da domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni fino a tarda mattinata o primo pomeriggio sulle Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta, nevose fino a 1200/1300 metro. Sereno o poco nuvoloso per lo più per velature e nubi alte su restanti zone. Temperature minime in calo fino 7/8°C sulle pianure. Massime stazionarie o in lieve aumento dove ci sarà più soleggiamento. Venti ancora forti di Foehn sulle Alpi in attenuazione dal pomeriggio. Qualche raffica in nottata anche sulle pianure, ma poi si attenuano in giornata.

Da domenica un altro fronte lambirà le Alpi settentrionali con precipitazioni su Valle d'Aosta e Verbano, mentre su restanti zone tempo stabile e soleggiato o poco nuvoloso. Temperature ancora in leggero calo, in particolare nelle massime. Venti ancora di Foehn sulle Alpi ma meno intensi. Da lunedì alta pressione in rinforzo con bel tempo e temperature in aumento soprattutto in montagna.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.