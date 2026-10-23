Circoscrizione 3, al via la Festa della Partecipazione: i cittadini riprogettano il quartiere

Spazio pubblico, beni comuni e coinvolgimento attivo dei residenti: si terrà domani, sabato 24 ottobre, la seconda edizione della “Festa della Partecipazione - Costruiamo Partecipazione”. Promossa dalla Circoscrizione 3 (Cenisia, Cit Turin, Pozzo Strada, San Paolo), l'iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 negli spazi di Cumiana15 (in via Cumiana 15) e rappresenterà un importante momento di restituzione e coprogettazione sul futuro del quartiere.

Gli spazi al centro della trasformazione

Il cuore dell'iniziativa risiede nell'ascolto delle proposte e dei suggerimenti dei cittadini per la rivitalizzazione e l'arredo di diversi luoghi chiave della Circoscrizione. Sotto i riflettori c'è piazzale Racconigi 51, area recentemente riqualificata destinata a ospitare nuovi elementi di arredo urbano e attività di aggregazione, ma anche la rete degli spazi verdi di quartiere - dai parchi alle aiuole - per cui si cercano nuove idee di valorizzazione.

Tra le strutture protagoniste figura anche l'Ecomuseo Urbano di via Millio 20, pronto alla riapertura e dalle ampie potenzialità culturali e sociali, oltre all'ampliamento del Punto Carluccio+, il punto prestito librario nato nella sede circoscrizionale in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi. Non ultimo, il confronto toccherà la redazione delle Linee Guida 2027 per l'erogazione dei contributi agli enti non profit, aprendo un percorso partecipativo per definire i criteri dei prossimi bandi.

Il programma della giornata a Cumiana15

La mattinata prenderà il via alle 9.30 con l'accoglienza e i saluti della presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise. A seguire, spazio agli interventi dedicati ai modelli di governance collaborativa: Eugenio Petz e Angela Nasso (associazione AIP2) relazioneranno su partecipazione pubblica di qualità e innovazione istituzionale, mentre Emanuela Casula e Claudio Spadon del Comune di Torino approfondiranno il tema dei "Beni Comuni e Patti di Collaborazione".

Dalle 11 alle 12 il momento clou con il confronto aperto con la cittadinanza e l'analisi dettagliata delle risposte emerse dal questionario. La mattinata si concluderà tra le 12 e le 12:30 con la consegna dei riconoscimenti alle associazioni che operano sul territorio, chiudendosi con un buffet finale offerto a tutti i partecipanti.