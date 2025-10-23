Ancora minorenne, ma già in grado di soldi falsi: i carabinieri arrestano un 17enne del Canavese

E' finito in manette nei giorni scorsi, a Strambino, un 17enne sorpreso dai carabinieri, durante un controllo di routine, mentre era in possesso di numerose banconote false. In particolare, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un plico contenente un centinaio di fogli, di dimensioni 21x15 centimetri, su sui quali erano stampate fronte-retro due banconote di 20 euro ciascuna (per un totale di 200 banconote false), due veline argentate trasparenti contenenti un centinaio di finestrelle con il ritratto della dea Europa, da ritagliare ed apporre sulle banconote, alcune banconote false, una taglierina di precisione corredata da righello, binario per il taglio, veri pennarelli ed altri attrezzi per la falsificazione nonché un conio costruito “ad arte” per ritagliare e modificare la carta filigranata.



Inoltre, nel corso della perquisizione, estesa all’abitazione dell’interessato, è stata trovata e sequestrata una bustina in plastica contenente mezzo grammo di marijuana, anch’essa sequestrata. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. E' stato messo ai domiciliari.