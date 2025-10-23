"Corso Orbassano pericoloso per i pedoni": Il M5S Torino chiede interventi di messa in sicurezza

Negli ultimi anni corso Orbassano si è confermato uno dei tratti stradali più pericolosi della città. Soprattutto per quanto riguarda gli investimenti di pedoni, con numerosi episodi: l'incidente più recente risale al 19 ottobre.

L'investimento

Domenica scorsa un uomo è stato travolto da una macchina nei pressi del ristorante Delfino Blu, all’angolo con via Don Grazioli, mentre attraversava sulle strisce. L’attraversamento è da tempo oggetto di lamentele da parte dei residenti, che chiedono interventi per migliorare la sicurezza in quel tratto di strada.

Gli interventi

Ad unirsi a loro, dopo la Circoscrizione 2, è il M5S Torino. La consigliera pentastellata Tea Castiglione ha depositato un'interrogazione per sollecitare il Comune a fare interventi urgenti "per la messa in sicurezza" di corso Orbassano. Tra le richieste di Castiglione "la revisione degli attraversamenti pedonali e della segnaletica, oltre all’installazione di dispositivi di rallentamento del traffico o altre misure preventive".

La consigliera del M5S chiede poi "se è prevista una collaborazione con le forze dell’ordine e con enti di sicurezza stradale per sviluppare campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai pedoni sia agli automobilisti".