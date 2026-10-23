Casinò di Sanremo, svelata la Stagione Teatrale 2026-2027: sette spettacoli tra grande prosa, musical e danza

Musical, balletto, testi classici e moderni si alternano nella stagione teatrale 2026-2027 del Casinò di Sanremo, che presenta sette spettacoli, caratterizzati dalla varietà delle tematiche e dei generi secondo la migliore tradizione teatrale aziendale.

Il ritorno del Musical “Forza venite gente” per l’omaggio agli 800 anni dalla morte di San Francesco, l’attenzione verso la Danza con il” Balletto di Siena” in Ballet Ballet 3K - Rachmaninoff, i classici della drammaturgia teatrale: “l’Uomo la Bestia e la Virtù ,”di Luigi Pirandello con la partecipazione di Vanessa Gravina; l’omaggio a Dario Fo con il testo “Coppia aperta quasi spalancata” interpretato da Chiara Francini, le divertenti commedie “Malinconico, moderatamente Felice” con Massimiliano Gallo e “Notte di follia” con Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi, l’intenso Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi costituiscono il variegato programma costellato da grandi protagonisti per soddisfare le aspettative del pubblico, che risponde numeroso alle proposte teatrali.

“La nuova stagione teatrale del Casinò si conferma un tassello importante per la programmazione culturale della città. Un cartellone così ricco ed eterogeneo, capace di spaziare dai grandi classici al musical, fino alla danza e alla commedia d'autore, rappresenta un ulteriore volano dell'offerta d'intrattenimento di Sanremo anche al di fuori dei picchi stagionali. La cultura e lo spettacolo continuano ad essere leve importanti per accogliere residenti e visitatori con proposte di alto livello artistico.” Afferma l’assessore al turismo, avv. Alessandro Sindoni.

“Modernità e tradizione contraddistinguono la nostra stagione teatrale. Riscoprendo le rassegne dedicate alla danza in voga già negli Anni Venti abbiamo inserito nel programma uno spettacolo prestigioso apprezzato a livello internazionale firmato dal Balletto di Siena. Una novità che si affianca al ritorno del Musical che il nostro teatro non ospitava da anni. Con “Forza venite Gente” abbiamo voluto inserirci nelle celebrazioni dell’Anno francescano in collaborazione con il convento dei frati Cappuccini. A questi appuntamenti abbiamo unito classico e moderno, pièce drammatiche ed esilaranti, costruendo un cartellone culturalmente elevato per intercettare i gusti di un’ampia fascia di pubblico. Abbiamo mantenuto, inoltre, il prezzo dei biglietti calmierato, rinnovando anche la formula riservata agli studenti e agli insegnanti: il biglietto a 4 euro per gruppi superiori a dieci unità, cercando di promuovere la passione verso le rappresentazioni teatrali. Concludendo: diamo il benvenuto alle compagnie e soprattutto al pubblico che vorrà seguirci nell’emozione del sipario che si alza.” Dice il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con la consigliera dott.ssa Sonia Balestra e il consigliere architetto Mauro Menozzi.

La stagione si apre mercoledì 4 novembre alle ore 21.00 con il musical “Forza Venite Gente” che si inserisce nell’anno francescano organizzato in collaborazione con il convento dei Padri Cappuccini di Sanremo. Domenica 15 novembre ore 16.30 Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi in “GIN Game” di Donald L. Coburn, Regia di Giamnpiero Francese.( Sostituisce il precedente appuntamento sospeso per indisposizione di uno degli attori principali) Domenica 14 marzo ore 21.00 Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese e con Franca Penone, Massimo Grigò, Mario Valiani interpretano “L’Uomo, la Bestia e la Virtù” un classico del repertorio pirandelliano. Adattamento e regia Roberto Valerio. Scene e costumi Guido Fiorato. Martedì 30 marzo ore 21.00 Massimiliano Gallo con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia. in: “Malinconico. Moderatamente felice” di Diego de Silva e Massimiliano Gallo. Sabato 10 aprile ore 21.00 Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata” Testo di Dario Fo e Franca Rame. Regia di Alessandro Tedeschi Sceneggiatura di Chiara Francini, Mario Sesti, Federica Di Giacomo. Venerdì 23 aprile ore 21.00 il Balletto di Siena presenta: Ballet 3K – Rachmaninoff. Giovedì 6 maggio ore 21.00 Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi in Notte di Follia - di Josiane Balasko Regia di Corrado Tedeschi, le scene di Andrea Bianchi e le musiche di Alessandro Mancuso.