Da Artissima a Casa Goya, la mappa per orientarsi nella Art Week torinese

Canemorto, Tony Oursler, Samson Young e Flavio Fanelli sono gli autori delle nuove Luci d'Artista che hanno dato come ogni anno il via alla contermporary art week di Torino.

Capofila delle fiere che animeranno la settimana, Artissima. La 33esima edizione si svolgerà dal 30 ottobre al 1 ° novembre negli spazi dell'Ovale, ma nel resto della città saranno diversi gli eventi, le kermesse, le mostre, le performance che animeranno i luoghi della cultura e non solo.

Un calendario di appuntamento fitto, fittissimo, in cui perdersi diventa estremamente facile. Ecco allora un vademecum degli eventi da segnare in agenda, dall'ora di colazione a tarda notte.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Durante il giorno

ARTISSIMA dal 30 ottobre al 1° novembre



Il primo grande evento culturale dell'autunno torinese sarà sotto la guida per il quarto anno da Luigi Fassi: il nuovo direttore sarà annunciato alla fine della fiera. Vera novità di questa edizione è la presenza della poetessa Laura Accerboni che con la sua residenza apre il programma di iniziative speciali di Artissima 2026. Obiettivo osare azzardando un dialogo poesia e arte visiva, tra la parola e immagine. Moltitudini, è un'inedita contaminazione progettuale che vedrà Accerboni protagonista di una serie di incontri con artisti che hanno scelto Torino come luogo di vita e di ricerca: Guglielmo Castelli, Sara Enrico, Giorgio Griffa, Marzia Migliora e Laura Pugno. Una novità in linea con il tema scelto per questa 33esina edizione: "Fancy: A flexible acrobatic body", da un'immagine della filosofa Martha C. Nussbaum per affermare che il linguaggio dell'arte, guidato dalla fancy - la proiezione in avanti della fantasia - possiede un corpo flessibile e acrobatico, capace di attraversare poeticamente complessità e differenze e di avvicinarci alla pluralità di chi è altro da noi. Come già annunciato saranno 183 le gallerie da 35 paesi e 4 continenti che esporranno all'Oval. Un numero in aumento rispetto all'anno scorso che sale anche per quanto riguarda le nuove gallerie, che sono 37 in più. "La presenza di questi paesi testimonia l'internazionalità dell'evento" commenta Fassi.

PARATISSIMA dal 30 ottobre al 1° novembre

Per il secondo anno di fila Moncalieri apre una delle sue residenze più esclusive, il Real Collegio Carlo Alberto, per ospitare la nuova edizione di Paratissima, uno degli eventi clou della settimana torinese dell'arte. Oltre 400 artisti che animeranno sale, corridoi e cortili dello storico Collegio attraverso mostre curate, progetti speciali, installazioni, produzioni originali, residenze artistiche, collaborazioni internazionali, talk, performance e attività rivolte al pubblico. FOOLISH è il titolo scelto per la XXII edizione della kermesse dedicata all'arte contemporanea emergente, divenuta uno degli appuntamenti che definiscono l'identità della Torino Art Week. Dopo la prima edizione ospitata nel 2025 negli spazi del Real Collegio e la permanenza proseguita negli ultimi mesi, Paratissima consolida così il proprio legame con Moncalieri. Un rapporto che si estende anche oltre le mura del Collegio attraverso Art in the City, il programma diffuso che dal 20 ottobre al 1° novembre coinvolgerà oltre 30 luoghi della città. Un invito a mettere in discussione certezze, convenzioni e narrazioni dominanti attraverso la figura del Fool (il matto), personaggio liminale che nella letteratura e nel pensiero occidentale assume forme differenti, conservando la capacità di osservare la realtà da una posizione eccentrica e privilegiata. A firmare il visual di Paratissima FOOLISH è Chiara Morra, illustratrice e artista torinese. Ad anticipare l'apertura ufficiale della XXII edizione sarà "Una Notte a Paratissima", l'evento inaugurale, a cura di Club Silencio, in programma giovedì 29 ottobre, dalle 19 a mezzanotte, negli spazi del Real Collegio Carlo Alberto.

FLASHBACK dal 29 ottobre al 1° novembre

"In time", il film sci-fi di Andrew Niccol, dà l'ispirazione al titolo della nuova edizione di Flashback 2026, la kermesse dedicata all'arte del passato, presente e futuro, che torna negli spazi di corso Giovanni Lanza 75 dal 29 ottobre al 1° novembre. Diretta come sempre da Stefania Poddighe e Ginevra Pucci, la quattordicesima edizione della fiera apre la riflessione a una molteplicità di significati connessi al significato del tempo. Essere in tempo, essere ancora in tempo, essere dentro il proprio tempo. Le opere di IN TIME, presentate dalle 35 gallerie italiane e internazionali, costruiscono un percorso attraverso modi diversi di abitare il tempo: nella relazione con la Terra, nella memoria dei luoghi e delle immagini, nella trasformazione della materia. Tra le opere quindi quelle di Carol Rama, il Sodoma, Paul Klee, Pablo Picasso, Gustav Klimt, Carlo Carrà, Yves Klein, Sandro Chia, Andrea Vaccaro, Karol Hiller, Tano Festa.

THE OTHERS dal 29 ottobre al 1° novembre

The Others arriva al Parcheggio Lancia di piazzale Chiribiri con 53 espositori tra gallerie emergenti e consolidate, spazi indipendenti e non profit, artist run space e home gallery oltre a diverse realtà editoriali. Una selezione che racconta una scena italiana diffusa da nord a sud e si apre alla dimensione internazionale con presenze dall'Europa e dal Sud America. A questa pluralità di presenze si affiancano gli artisti protagonisti del Public Programme, tra performance e talk, e i progetti selezionati attraverso le open call della XV edizione, Expanded Grounds e Digital-Craft Journey, che arricchiscono la fiera di ulteriori occasioni di ricerca, sperimentazione e confronto. Nel segno del tema di questa edizione Sosta Temporanea. Forme di permanenza in uno spazio di passaggio, scelto dal direttore artistico Lorenzo Bruni, The Others invita ancora una volta a vivere la fiera come un momento di incontro con ciò che non conosciamo ancora. Tra i temi che tornano con maggiore forza in questa edizione della fiera c'è il rapporto tra persone, spazio e tempo, insieme a una particolare attenzione per le trasformazioni della materia, dell'ambiente e del modo in cui guardiamo la realtà. Ne emerge una scena contemporanea in cui pittura, fotografia, scultura e collage si incontrano e si mescolano, mettendo in dialogo dimensione personale e collettiva, natura e intervento umano, memoria e presente.

APART FAIR dal 28 ottobre al 1° novembre

La fiera di arte e antiquariato giunge alla 10^ edizione alla Promotrice di Belle Arti. 35 i galleristi che porteranno le loro opere migliore sottoposte a un vetturing rigoroso, dall'archeologia al design contemporaneo, dall'Europa all'Asia e all'America con opere di Edgar Degas, Giorgio Morandi, Émile Gallé, Katsushika Hokusai, Francesco Solimena, Lorenzo Delleani, Felice Casorati e molti altri. Di particolare pregio un ciclo di affreschi del Quattrocento provenienti da Spoleto. A dialogare con l'antico, una grand tela contemporanea di Andrea Massaioli. Fitto il calendario di incontri dedicati al mondo dell'arte in collaborazione con storici dell'arte di primo piano.

Per la serata

LUCI D'ARTISTA fino all'11 gennaio

Star*(life) di Tony Oursler davanti al Polito è la prima Luce d'Artista accesa in città per la 29esima edizione. Un'opera che come annunciato all'inaugurazione entro la fine dell'anno sarà portato anche sulla Stazione Spaziale Internazionale sul modulo logistico Cignus. Un'opera legata ai ricordi d'infanzia dell'artista, all'ascolto della radio e del primo allunaggio. Quella di Oursler è una delle quattro nuove installazioni luminose, le altre sono Inversions di Samson Young alle Ogr Torino, Poetiche del confine di Flavio Favelli e The Radiant Van del trio Canemorto in piazzale Valdo Fusi.

NOTTE DELLE ARTE CONTEMPORANEE sabato 31 ottobre

Sabato 31 ottobre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l'occasione molti musei cittadini osserveranno un prolungamento d'orario; così anche molte Associazioni e Gallerie d'arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri durante i quali si potrà assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri o cataloghi.

CLUB2CLUB - dal 29 ottobre al 1° novembre

Nel 2026, il Festival celebra il suo venticinquesimo anniversario. Gli artisti chiamati per l'edizione 2026 sono Robyn, Oklou, Arca, Yung Lean & Bladee, Kelela, The Avalanches, underscores, Shygirl, Smerz, Grouper, Crystallmess, Chuquimamani-Condori, Chanel Beads, Wendy Eisenberg, Theo Parrish, ML Buch, Marina Herlop, Joanne Robertson, HEADACHE, gyrofield, Fine, Elias Rønnenfelt, DJ Python, KMRU, Kode9 & RP Boo, LIIM, Lorenzo Senni, Picture, Visible Cloaks, Carl Stone, Clara 3000, Other People with Eli Wewentxu, Fake Samo, Fronte Violeta, Hundebiss with Bladeblanc & Giesse, NEXUS [Jokkoo Collective], Talpah. A questa line up, C2C Festival affianca una serie di iniziative speciali dedicate al proprio anniversario. Dopo undici anni, il ritorno al Teatro Carignano con uno speciale matinée di sabato 31 ottobre. Domenica 1 novembre un evento diffuso che rievoca il format originale di oltre vent'anni fa, nel quale un unico titolo d'accesso garantirà l'ingresso a due venue contemporaneamente: Le Roi, iconica ballroom ideata dall'architetto Carlo Mollino, e Notorius, quest'ultima tra le location della primissima edizione di "Club To Club" nel 2002. Le OGR Torino si confermano sede degli appuntamenti di giovedì e domenica, mentre la main venue di Lingotto Fiere accoglierà gli appuntamenti consolidati di venerdì e sabato e vedrà il debutto del DAZED Stage. Il Teatro Regio ospiterà per il quarto anno consecutivo l'hub diurno di C2C Talks, venerdì 30 ottobre. Anche quest'anno C2C Festival avrà il proprio headquarters a Combo Torino che, per la prima volta, ospiterà la preview del Festival, dedicata ai più piccoli C2C KIDS!, domenica 25 ottobre: tutti i proventi di biglietteria saranno devoluti a Medici Senza Frontiere, storico Charity Partner.

SPAGHETTISSIMA e SICILIAN PARTY dal 29 ottobre al 1° novembre

Anche quest'anno il Pastis accogli diversi eventi per festeggiare la settimana dell'Arte torinese. Dal 29 ottobre al 01 novembre, dalle 19 alle 20.30, ripropone Spaghettissima, dedicando al piatto italiano per eccellenza - gli spaghetti al pomodoro - il tributo che merita, offrendoli alle persone che saranno a Torino per seguire i tantissimi eventi in programma. Il 29 ottobre alle 22 sarà inaugura la mostra All'oscuro di tutto. Una riflessione intima sul tema della solitudine e della forza salvifica dell'empatia, curata da Daniele Galliano, con un testo di Francesca Minniti. Negli spazi espositivi della Conserveria Pastis. Il 30 ottobre dalle 22 si terrà l'immancabile appuntamento con il Sicilian Party organizzato ogni anno dalla prestigiosa Galleria Laveronica di Modica. Il Pastis sarà uno dei bar che ospiterà le bustine da zucchero del progetto del fotografo Alessandro Trapezio, sviluppato per la 29ma edizione di Luci d'Artista, curata da Antonio Grulli. Il dehor del Pastis sarà vestito con un wallpaper ispirato alle opere di Song Dong in collaborazione con il MAO Museo d'Arte Orientale, dove l'artista sarà in mostra fino a giugno. All'interno del locale, infine sarà in esposizione il video della performance Il sibillino atollo dell'amore indulgente che la coppia di artisti torinesi Colosimo e Bruni realizzarono in collaborazione con il Pastis e la Galleria Riccardo Costantini Contemporary in occasione della settimana dell'arte di Torino 2025. Video di Raffaele Diacono e Patrick Vincenzo Frunzio.

OFFissima dal 29 ottobre al 7 novembre

Torna il format enogastronomico che muove con gusto Torino durante la settimana dell'arte, ancora una volta ha selezionato una serie di realtà del settore food per nutrire l'importante settimana artistica e culturale torinese. Durante i giorni della manifestazione belle realtà enogastronomiche si metteranno in gioco realizzando deliziose e succulenti pietanze in edizione limitata ispirandosi ai ritratti e altre storie di Andy Warhol.

Gli eventi collaterali

TURIN ART GALLERIES dal 24 ottobre al 2 novembre



Celebrazioni di anniversari importanti, nuovi spazi che aprono, programmi che intrecciano maestri del Novecento e ricerca contemporanea: TAG – Torino Art Galleries costruisce attraverso la città una geografia dell'arte che vive prima, durante e oltre i giorni della fiera di Artissima. In questo paesaggio diffuso torna sabato 31 ottobre 2026 la TAG Art Night – Notte delle Arti Contemporanee, con le aperture serali straordinarie, mentre venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre i TAG Art Coffee Breakfast invitano a entrare nelle gallerie dalle 10 alle 12 per un caffè e una visita prima di raggiungere la fiera. A segnare simbolicamente questa edizione della art week torinese di TAG ci sono gallerie come Photo & Contemporary, che celebra trent'anni di attività con Lights & Shadows. Part Two: una storia iniziata nel 1996 e sviluppata attraverso oltre cento esposizioni, con una particolare attenzione alla fotografia internazionale, alla staged photography e alla percezione visiva. Un altro importante anniversario è quello di Mazzoleni, che celebra quarant'anni di attività tornando a Giorgio de Chirico con una mostra costruita come un dialogo fra epoche e generazioni. La Galleria Umberto Benappi, del neo presidente di TAG, trasferisce la sede torinese (ha uno spazio a San Sicario) negli oltre 700 metri quadrati dell'ex Tuxedo di via Belfiore 8, storica discoteca della città. Il progetto vuole conservarne la vocazione di luogo di incontro trasformandolo in uno spazio multidisciplinare capace di accogliere, oltre alle mostre, cinema, musica, performance e iniziative culturali. La galleria Simóndi, invece, trasferisce la propria attività nello straordinario Palazzo Scaglia di Verrua, uno dei rari palazzi rinascimentali conservati a Torino, condividendo l'indirizzo di via Stampatori 4 con Giorgio Persano. Il passaggio nella nuova sede diventa esso stesso parte del progetto espositivo Inspira. Trattieni. Espira. Anche Riccardo Costantini, già socio TAG con la precedente galleria, inaugura una nuova fase del proprio percorso: Seconda Soluzione nasce in un nuovo spazio al primo piano di via Luigi Mercantini 5 e debutta durante l'Art Week con la collettiva Turning Time Around.

PARACULISSIMA dal 30 ottobre al 1° novembre

Torna Paraculissima e lo fa in grande. La mostra-concorso più irriverente e popolare di Settimo Torinese è pronta per la seconda edizione alla Biblioteca di Settimo. E quest'anno punta dritta al Guinness World Record. Succederà in piazza Campidoglio. L'artista Osvaldo Neirotti sta dipingendo a mano uno per uno 60 mila sampietrini, trasformando lo spazio davanti alla biblioteca in un enorme mosaico a cielo aperto. Mille metri quadrati di colore che diventeranno l'opera urbana più grande mai realizzata e che verrà donata alla città. La formula rimane quella che l'anno scorso ha spiazzato tutti. L'ironia è la cifra, la provocazione è seria: cos'è davvero l'arte? E chi può decidere cosa è artistico e cosa no? A Paraculissima non ci sono giurie blasonate. A votare è il pubblico, diviso tra "esperti" e "fruitori", a prescindere dall'esperienza. E le opere non si vendono, si barattano. Per restituire all'arte un valore vero, non speculabile.

DIFFUSISSIMA fino al 1° novembre

L'arte contemporanea esce dai musei, dalle gallerie e dalle fondazioni per invadere le piazze della città, ma anche gli ospedali, i ristoranti, le scuole di disegno, gli atelier e i negozi. Aprire al pubblico luoghi insoliti in cui trovare la cultura di oggi è l'obiettivo di Diffusissima, un "fuori salone" che da cinque anni anticipa e arricchisce la Art Week di Torino. Dallo Skatepark Valdo Fusi, all'Ospedale Mauriziano, dall'Engim Artiginelli, alla Sartoria Creativa Kimano Tailor Lab, per 14 giorni, l'evento trasforma la città in un palcoscenico dedicato all'arte contemporanea e alla sperimentazione artistica con un ricco calendario di mostre, performance, talk, laboratori, vernissage, body painting ed eventi. Una rete di oltre 100 artisti internazionali e numerosi atelier e location torinesi coinvolti permetterà di abbattere le barriere e rendere la cultura sempre più accessibile e partecipativa. Ideata da Arteaporté, Diffusissima vede la direzione artisti di Alyona Kosareva e appunto Gioscia e quest'anno prevede circa 30 appuntamenti e altrettante location che, mappa alla mano, sarà possibile andare a scoprire. Tra gli appuntamenti la mostra del concorso dell'Engim Elettriko, con le lampade reinterpretate in chiave artistica dalle studentesse e dagli studenti dell'istituto tecnico, mentre questa sera da Roche Bobois il vernissage di Cromie Narranti, che trasforma lo showroom Roche Bobois in un atelier del Movimento Meta-Futurista. E poi ancora la mostra collettiva Ghorbat, sul significato di esilio al St Concept Store, Arte e connessioni la mostra che racconta l'impresa attraverso le opere d'arte da Gbs Global Business Solution.

CASA GOYA giovedì 29 ottobre

Il 29 ottobre, negli spazi di Villa Sanquirico a Torino, inaugura Casa Goya, la casa d'artista temporanea di Greg Goya: un progetto culturale multidisciplinare di Greg Goya e Fondazione Club Silencio e coprodotto da Villa Sanquirico. Durante la Torino Art Week, la villa tardo-ottocentesca in stile Liberty apre le sue porte a quattro giorni di installazioni, workshop, talk e musica. Casa Goya è la fase conclusiva ed espansa di UNTOLD, il progetto artistico attraverso cui Greg Goya dà forma a tutte le cose mai dette. Intorno a questo nucleo prende forma una casa temporanea, abitata dalle opere dell'artista e dai suoi ospiti, tra cui: Zero Assoluto, Eugenio in Via Di Gioia, Stefano Seletti e Nicolas Ballario.

Le altre mostre

MARISA MERZ - LA DANZA DELLE ORE dal 29 ottobre



Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Fondazione Merz, GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino si uniscono per collaborare a una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, Concepita per ripercorrere l'opera e l'eredità dell'artista nata a Torino il 23 maggio 1926, Marisa Merz – La danza delle ore è una retrospettiva che si terrà nelle tre sedi dal 29 ottobre al 4 aprile 2027. La mostra riunisce un insieme di lavori, di cui alcuni inediti. I tre episodi della mostra danno l'opportunità di approfondire aspetti diversi quali il processo creativo e l'uso dei materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico. Nell’insieme la mostra intende dare conto della continua evoluzione e trasformazione che l’artista ha messo in atto lungo tutta la sua esistenza, dando vita a un’opera sempre aperta.



SAVINIO, OFILI E TOULIATOU dal 30 ottobre

In occasione della Torino Art Week, la Pinacoteca Agnelli propone Alberto Savinio. Souvenir, la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata a una delle personalità più originali della cultura europea del Novecento; Laure. Chris Ofili & Édouard Manet, nuovo appuntamento del ciclo Beyond the Collection, che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le opere della Collezione Permanente; e il nuovo intervento di Iris Touliatou, vincitrice dell'edizione 2025 del Premio Pista 500, in collaborazione con Artissima, per La Pista 500, il progetto di arte contemporanea all'aperto che ha trasformato l'ex pista di collaudo del Lingotto in uno dei luoghi più riconoscibili della scena artistica internazionale. Tre progetti profondamente diversi per linguaggi, generazioni e approcci, accomunati dalla volontà di interrogare la contemporaneità attraverso nuove prospettive critiche e di proporre al pubblico strumenti inediti per leggere il presente. La stagione autunnale conferma il ruolo della Pinacoteca Agnelli come luogo in cui la ricerca storica dialoga con la contemporaneità, con la Collezione Permanente come punto di partenza e fulcro per nuove interpretazioni

THE QUANTUM EFFECT dal 31 ottobre

La fisica quantistica, con i suoi paradossi e le nuove prospettive su spazio, tempo e realtà, offre nuove prospettive per osservare il mondo, aprendo uno spazio di riflessione e dialogo tra ricerca scientifica e pratiche artistiche contemporanee. La grande mostra The Quantum Effect indaga l’impatto della teoria quantistica sulla cultura visiva, esplorando il modo in cui concetti come entaglement, sovrapposizione, universi paralleli, teletrasporto e materia oscura abbiano permeato il cinema, la cultura pop e l’arte contemporanea. Curata da Daniel Birnbaum e Jacqui Davies, la mostra presenta le opere di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena artistica internazionale, tra cui Cerith Wyn Evans, Isa Genzken, Tomás Saraceno, Mark Leckey, Rirkrit Tiravanija, Sturtevant e Man Ray. Il percorso espositivo invita il pubblico a confrontarsi con nuovi modi di percepire e interpretare la realtà, mettendo in relazione installazioni, video e riferimenti che attraversano linguaggi e discipline differenti con le teorie e gli immaginari della fisica quantistica. Ad accompagnare la mostra, un articolato programma di iniziative collaterali, tra cui l’esposizione di una infinity mirror room di Yayoi Kusama, una delle artiste più influenti del panorama contemporaneo. L’installazione The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth invita il pubblico a confrontarsi con i temi dell’infinito, della percezione dello spazio, della dissoluzione dei confini tra individuo e universo.

BOWERS, GOLDIN, YAEGER, KADYRI E MORLAE dal 29 ottobre

Il 29 ottobre 2026 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo inaugura cinque mostre che, attraverso linguaggi e generazioni differenti, affrontano alcuni dei temi centrali della contemporaneità: le lotte sociali e il femminismo, la memoria e l’esperienza autobiografica, il rapporto tra immagine e realtà, le identità e le trasformazioni tecnologiche. Le mostre di Andrea Bowers, Nan Goldin, Joseph Yaeger e Aziza Kadyri saranno visitabili fino al 28 marzo 2027, mentre il progetto di Louis Morlæ, vincitore dell’illy Present Future 2025 Prize, sarà visitabile fino all’11 gennaio 2027.