Monteu da Po, la Biblioteca Civica “Luigi Martini” ospita lo scrittore Davide Polcari

La Biblioteca Civica “Luigi Martini” di Monteu da Po si prepara ad accogliere lo scrittore Davide Polcari, protagonista di un incontro dedicato alla letteratura storica e al fascino del Medioevo, dal titolo “Il Medioevo tra la grande storia e le vite degli umili”.

L’appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica “Luigi Martini”, in via San Giovanni 5, a Monteu da Po. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’autore e approfondire il suo percorso letterario, attraverso il racconto di un’epoca che continua ad affascinare lettori e appassionati di storia.

Davide Polcari, nato nel 1978, dopo aver vissuto per oltre trent’anni a Ivrea, aver conseguito il diploma al Liceo Gramsci e la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino, vive oggi a Biella, dove lavora nel settore bancario. Dal 2014 coltiva e condivide la propria passione per la storia medievale attraverso Facebook, dove gestisce una pagina che conta circa 65.000 follower. Nel 2019 ha inoltre fondato il più grande gruppo italiano dedicato al Medioevo.

Nel 2024 ha esordito nella narrativa con il romanzo “Arduino e la Marca di Eporeia”, pubblicato da Baima & Ronchetti e premiato al concorso letterario “La Quercia del MyR”. L’opera racconta una pagina significativa della storia medievale del territorio, intrecciando vicende storiche e dimensione umana.

Nel corso dell’incontro sarà possibile approfondire anche il suo percorso narrativo attraverso i romanzi dedicati ad Arduino, protagonista di una stagione cruciale della storia del territorio eporediese, e alle vicende che hanno segnato il rapporto tra potere, Chiesa e società medievale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso attraverso la Biblioteca Civica “Luigi Martini”, luogo di incontro e condivisione, aperto alla conoscenza, alla lettura e alla scoperta di autori e opere capaci di avvicinare il pubblico alla storia con uno sguardo coinvolgente e accessibile.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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