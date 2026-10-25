C2C Festival spegne 25 candeline: per la prima volta il pubblico estero supera quello italiano

Dal 29 ottobre al 1 novembre 2026, C2C Festival celebrerà il suo venticinquesimo anniversario.

Dai biglietti stacca finora spicca la presenza di pubblico internazionale che supera per la prima volta quella italiana, attestandosi oltre il 53%. Altrettanto significativo il dato sugli under 35, pari al 78%.

Gli artisti chiamati per l’edizione 2026 sono Robyn, Oklou, Arca, Yung Lean & Bladee, Kelela, The Avalanches, underscores, Shygirl, Smerz, Grouper, Crystallmess, Chuquimamani-Condori, Chanel Beads, Wendy Eisenberg, Theo Parrish, ML Buch, Marina Herlop, Joanne Robertson, HEADACHE, gyrofield, Fine, Elias Rønnenfelt, DJ Python, KMRU, Kode9 & RP Boo, LIIM, Lorenzo Senni, Picture, Visible Cloaks, Carl Stone, Clara 3000, Other People with Eli Wewentxu, Fake Samo, Fronte Violeta, Hundebiss with Bladeblanc & Giesse, NEXUS [Jokkoo Collective], Talpah.

A questa line up, C2C Festival affianca una serie di iniziative speciali dedicate al proprio anniversario.

Dopo undici anni, il ritorno al Teatro Carignano con uno speciale matinée di sabato 31 ottobre. Domenica 1 novembre un evento diffuso che

rievoca il format originale di oltre vent’anni fa, nel quale un unico titolo d’accesso garantirà l’ingresso a due venue contemporaneamente: Le Roi, iconica ballroom ideata dall’architetto Carlo Mollino, e Notorius, quest'ultima tra le location della primissima edizione di “Club To Club” nel 2002.

Le OGR Torino si confermano sede degli appuntamenti di giovedì e domenica, mentre la main venue di Lingotto Fiere accoglierà gli appuntamenti consolidati di venerdì e sabato e vedrà il debutto del DAZED Stage.

Il Teatro Regio ospiterà per il quarto anno consecutivo l'hub diurno di C2C Talks, venerdì 30 ottobre. Anche quest'anno C2C Festival avrà il proprio headquarters a Combo Torino che, per la prima volta, ospiterà la preview del Festival, dedicata ai più piccoli C2C KIDS!,

domenica 25 ottobre: tutti i proventi di biglietteria saranno devoluti a Medici Senza Frontiere, storico Charity Partner.