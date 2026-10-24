FdI in marcia sotto i portici: “Basta degrado, vogliamo sicurezza”

Ieri sera i portici del centro sono stati teatro di una camminata di protesta e mobilitazione per accendere i riflettori sul tema della sicurezza e della legalità. L'iniziativa, promossa dalla consigliera della Circoscrizione 1 Grazia Poggio Sartori (Fratelli d'Italia), ha visto la partecipazione di cittadini, residenti e commercianti esasperati dalle condizioni in cui versano diverse campate del centro.

Il ritrovo alle ore 19 all'angolo tra corso Vittorio Emanuele II e corso Vinzaglio. Da lì, il corteo si è snodato lungo i portici di corso Vittorio Emanuele II, ha attraversato piazza Carlo Felice e ha proseguito lungo un tratto di via Roma, toccando alcuni dei punti storici e commerciali più simbolici della città.

Uno striscione per la legalità

Durante la camminata, i partecipanti hanno sfilato esponendo uno striscione con una richiesta chiara e diretta: più sicurezza, più legalità e meno degrado. L'obiettivo della protesta è stato infatti quello di dare voce al profondo disagio della cittadinanza rispetto alla presenza di bivacchi, accampamenti e situazioni di abbandono che interessano quotidianamente i portici torinesi.

“Vogliamo far sentire la nostra voce e dare un segnale chiaro alle istituzioni: basta degrado, basta bivacchi, basta accampamenti” ha dichiarato la promotrice Poggio Sartori.