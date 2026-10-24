Feste e schiamazzi di notte, residenti esasperati anche dalla musica delle giostre al Parco Calabria

Musica ad altissimo volume, schiamazzi e notti senza riposo, anche nei fine settimana. Sono i disagi segnalati nuovamente nella zona del Parco Calabria da Antonio Cuzzilla, vicepresidente della Circoscrizione 5, che torna a rivolgersi all’Amministrazione comunale per chiedere verifiche e controlli a tutela della quiete pubblica.

Musica e schiamazzi di notte

Un tema su cui in passato si è più volte mobilitato lo stesso Cuzzilla, ma anche i residenti, con raccolta firme e chiamate al 112. Il disagio inizierebbe già durante la serata con i rumori provenienti dalle giostre. A questi seguirebbero musica e schiamazzi nelle ore notturne, con episodi come feste e raduni all’interno del parco, accompagnati da musica ad altissimo volume.

"Ritengo che non sia più possibile lasciare intere famiglie nell'impossibilità di riposare, soprattutto alla luce delle numerose segnalazioni già effettuate" scrive Cuzzilla. Il vicepresidente chiede al Comune di chiarire quali interventi siano stati messi in atto e quali ulteriori misure si intendano adottare per garantire il rispetto degli orari, delle norme vigenti e della quiete pubblica.

"Regole devono valere per tutti"

Il vicepresidente ricorda che, per organizzare momenti di ballo e iniziative nei centri di incontro, la Circoscrizione si è impegnata a individuare soluzioni nel rispetto delle regole e delle procedure. "Regole - commenta - che devono valere per tutti, senza eccezioni", sottolinea il vicepresidente.

"I residenti non chiedono privilegi, ma il rispetto dei propri diritti, controlli efficaci e interventi concreti che consentano loro di tornare a vivere serenamente il proprio quartiere, senza essere costretti a trascorrere le notti in bianco" conclude.