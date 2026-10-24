Controlli di Polizia alla frontiera di Bardonecchia: 10 arresti

I servizi predisposti dalla Polizia di Stato presso il valico del Frejus, dal 28 settembre al 18 ottobre, hanno consentito agli operatori del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia di controllare complessivamente 3.450 persone e 830 veicoli.

I reati

Nel corso delle tre settimane di attività, gli agenti hanno eseguito, nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati e al contrasto dell'illegalità transfrontaliera, 10 arresti e denunciato in stato di libertà 5 persone: tra i reati contestati possesso di documenti contraffatti e violazione della normativa in materia di immigrazione, oltre all'esecuzioni di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Tra questi, il Commissariato di Bardonecchia ha arrestato un uomo in esecuzione dell'ordine di carcerazione dell'A.G., per l'espiazione di una pena residua pari a 11 mesi e 26 giorni.



