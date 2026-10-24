Torino, controlli tra i Giardini Sambuy e via XX Settembre: un arresto per droga

Un arresto, un giovane indagato e una multa per detenzione di droga a uso personale. È il bilancio di un intervento della Polizia di Stato effettuato nei giorni scorsi nel centro di Torino, tra i Giardini Sambuy e via XX Settembre. A finire in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato un cittadino egiziano di 19 anni. Un connazionale di 20 anni è stato indagato per la stessa ipotesi di reato, mentre un uomo di 42 anni, anch’egli egiziano, è stato sanzionato.

Trio sospetto

Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territor, quando durante l’attività hanno notato i due giovani uscire dai Giardini Sambuy e raggiungere via XX Settembre, dove li attendeva il quarantaduenne. Insospettiti dai movimenti dei tre, i poliziotti sono intervenuti per un controllo.

Alla loro vista, il quarantaduenne ha gettato a terra un involucro contenente una piccola quantità di hashish che, secondo quanto ricostruito, aveva acquistato poco prima per 20 euro.

Droga negli slip e scarpe

Le successive perquisizioni personali hanno consentito di trovare altra sostanza stupefacente, nascosta negli slip e nelle scarpe dei due giovani. Il diciannovenne aveva circa 60 grammi di hashish e 70 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Al ventenne sono stati sequestrati circa 16 grammi della stessa sostanza.

Sulla base degli elementi raccolti, la polizia ha arrestato il diciannovenne e indagato il ventenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per il quarantaduenne è scattata invece la sanzione amministrativa per detenzione a uso personale.