Due piemontesi tra i 25 Alfieri del Lavoro: premiati l'astigiano Mattia Rebuffo e Sofia Maria Vella

Eccellenze piemontesi al Quirinale. Tra i venticinque studenti premiati a Roma con il prestigioso titolo di Alfieri del Lavoro 2026 figurano due giovani della nostra regione: Mattia Rebuffo, studente originario di Asti proveniente dal liceo classico, e Sofia Maria Vella, residente a Grugliasco e diplomatasi al liceo scientifico.

​L'onorificenza, consegnata direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Medaglia del Quirinale e all'attestato d'onore, viene assegnata ogni anno ai migliori studenti d'Italia parallelamente alla nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro. La selezione tiene conto delle medie dei voti ottenute nel corso dell'intero percorso di studi superiori e dell'esito dell'esame di maturità concluso con il massimo dei voti.

​Il risultato ottenuto dai due neo diplomati non è passato inosservato ai vertici delle istituzioni regionali. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso via social il proprio plauso ai due giovani: "Complimenti a Sofia Maria e a Mattia per questo importante riconoscimento che premia il merito, l'impegno e la dedizione allo studio. Due giovani piemontesi che rappresentano un orgoglio per la nostra regione e un bellissimo esempio per le nuove generazioni!"

​Dopo aver superato a pieni voti il percorso scolastico secondario, per Mattia Rebuffo e Sofia Maria Vella si aprono ora le porte degli studi universitari: il giovane astigiano proseguirà la propria formazione nel campo dei Beni Culturali presso l'Ateneo torinese, mentre la studentessa di Grugliasco intraprenderà la carriera accademica nel corso di laurea in Medicina.

​Il riconoscimento e i criteri di selezione

​Il Premio Alfieri del Lavoro, istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, segnala ogni anno venticinque studenti scelti su scala nazionale in base a rigidi parametri di merito. I candidati vengono individuati attraverso le segnalazioni dei dirigenti scolastici di tutta Italia, prendendo in considerazione unicamente coloro che hanno tenuto una media d'esame non inferiore a 8/10 durante i primi quattro anni di scuola secondaria di secondo grado e che hanno concluso l'esame di Stato con la votazione di 100/100.