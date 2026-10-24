Grande successo del cinema "Made in Piemonte" a Roma con 5 riconoscimenti

Un bilancio di straordinario valore e la riprova di una leadership produttiva ormai consolidata: il cinema piemontese torna dalla XXI edizione della Festa del Cinema di Roma e dalla XXIV edizione di Alice nella Città con ben cinque riconoscimenti assegnati a tre titoli sostenuti e realizzati sul territorio.

Questo importante risultato incorona una stagione internazionale da record per il Piemonte, inaugurata al Festival di Cannes con l'unico film italiano L'Age d'or e proseguita alla Mostra del Cinema di Venezia con 9 titoli presenti e il doppio premio a I figli della scimmia. Un percorso di crescita continua che testimonia l'efficacia del modello piemontese, capace di attrarre grandi produzioni e valorizzare i giovani talenti.

A meritare l'attenzione di giurie e pubblico sono stati "Brianza", "Figli perduti" e "Le ragazzine stanno perdendo il controllo. Il mondo le teme. La fine è azzurra" che hanno collezionato premi tra interpretazione, regia e gradimento degli spettatori. I tre titoli sono stati realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo del Piemonte Film TV Fund. Due di questi – Brianza e Le ragazzine stanno perdendo il controllo – hanno ricevuto anche il sostegno del Piemonte Film TV Development Fund.

Festa del Cinema di Roma – Concorso Progressive Cinema

BRIANZA di Simone Catania



Premio del Concorso Progressive Cinema come Migliore attore a Paolo Pierobon

come a Premio L.A.R.A come Miglior interprete 2026 a Paolo Pierobon, ex equo con Fausto Russo Alesi, coprotagonista del film

Scelto per inaugurare il Concorso principale, Brianza – diretto da Simone Catania e prodotto dalla torinese Indyca – è stato girato per 5 settimane tra febbraio e marzo 2026 a Torino e in Piemonte, coinvolgendo diverse location del centro città (in primis l'Armeria Majerna di Piazza XVIII Dicembre) oltre a Chivasso, Giaveno, Sant'Ambrogio e Venaria, tutti Comuni aderenti alla Rete regionale.



Alice nella Città - Panorama Italia

FIGLI PERDUTI di Lorenzo Maria Chierici



Premio del pubblico al miglior film del Panorama Italia

del Panorama Italia Premio U.N.I.T.A under 35 a Matteo Oscar Giuggioli

Opera prima del giovane regista milanese Lorenzo Maria Chierici, prodotto da Ohana Production, PFA Films, Are Films, con Matteo Oscar Giuggioli protagonista accanto a Alessandro Gassmann e Andrea Dodero, è stato girato a Torino e dintorni per 4 settimane circa, tra febbraio e marzo 2026, e ha avuto come location principali la Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno" e il Campus ITCILO

LE RAGAZZINE STANNO PERDENDO IL CONTROLLO. IL MONDO LE TEME. LA FINE È AZZURRA di Pierluca Di Pasquale



Menzione speciale a Pierluca Di Pasquale per la regia

Il lungometraggio è stato interamente realizzato a Torino – tra Lungo Dora Firenze, Parco Michelotti, Liceo Artistico R. Cottini, Campus Einaudi – per 5 settimane nell'estate del 2025. Prodotto da Qoomoon, IBC Movie con Rai Cinema, è ispirato alla celebre graphic novel di Ratigher, "Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra".

Alice nella Città – festival alla sua XXIV edizione che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del Cinema di Roma – è dedicato alle nuove generazioni, agli esordi e alla scoperta del talento sotto la direzione artistica di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Le dichiarazioni

"I riconoscimenti ottenuti alla Festa del Cinema di Roma, dopo i successi alla Mostra del Cinema di Venezia – sottolineano gli Assessori regionali Marina Chiarelli e Andrea Tronzano – confermano il Piemonte tra i protagonisti del grande cinema italiano. Un risultato che premia il talento, la creatività e la qualità delle produzioni sostenute dalla Regione e che dimostra la forza di una strategia capace di unire cultura, sviluppo economico e occupazione. Attraverso il Piemonte Film TV Fund, finanziato con risorse europee del FESR, continuiamo a investire in una filiera strategica, sostenendo le imprese, valorizzando le professionalità e creando nuove opportunità per il territorio. I successi di Venezia e Roma rafforzano la nostra ambizione: consolidare il Piemonte come uno dei principali poli nazionali dell'audiovisivo, capace di attrarre investimenti, generare crescita e portare il talento e la creatività del nostro territorio ai massimi livelli".



"Il successo dei due titoli sostenuti dal Piemonte Film TV Development Fund premiati ad Alice nella Città, con i riconoscimenti a "Brianza" e a "Le ragazzine stanno perdendo il controllo" – commenta Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo – rappresentano un risultato significativo, che conferma la qualità e il potenziale del settore audiovisivo piemontese. È anche un riconoscimento del valore di una strategia condivisa con la Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte, orientata a sostenere la crescita delle produzioni indipendenti, valorizzare i talenti e rafforzare la competitività del territorio nel panorama cinematografico nazionale e internazionale".

Secondo Beatrice Borgia e Paolo Manera, Presidente e Direttore di Film Commission Torino Piemonte "Questi premi sono il risultato di un lavoro di squadra che mostra la solidità del nostro modello di sostegno all'audiovisivo e al tempo stesso raccontano un territorio che sa attrarre e accompagnare – dallo sviluppo alle riprese, fino alla promozione – progetti eterogenei e di grandissima qualità. Il 2026 continua a regalare numeri record e successi sulla scena internazionale, confermando la capacità del Piemonte di competere ai massimi livelli, con autori, interpreti e produttori che portano la loro visione sugli schermi delle maggiori kermesse mondiali: un traguardo possibile grazie alla concreta sinergia con i nostri partner pubblici e privati, in primis Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo per il fondo di produzione e per quello di sviluppo".



