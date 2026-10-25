Cortei e piazze blindate a Torino contro il decreto sicurezza: virale lo sfogo di un giovane astigiano sfiorato da un'auto [VIDEO]

Le piazze di Torino si sono blindate, ieri, in un sabato di altissima tensione. Dopo gli scontri della scorsa settimana, il capoluogo piemontese ha affrontato una nuova ondata di mobilitazioni contro il carovita e le recenti misure varate dal governo, tra cui l'inasprimento delle pene previsto dal nuovo decreto sicurezza.

Tra cortei a sorpresa, raduni improvvisati e un imponente spiegamento di forze dell'ordine, l'attenzione della rete si è concentrata su un episodio specifico che ha visto coinvolto un giovane astigiano.

Lo sfogo virale e l'incidente in piazza

Il clima magmatico della manifestazione, animata in gran parte dal neonato Movimento 17 ottobre, ha generato momenti di forte attrito tra i manifestanti e i cordoni di sicurezza. Nel tentativo di gestire i blocchi e i depistaggi organizzati dai collettivi studenteschi, si sono verificati contatti ravvicinati.

In questo contesto, un ragazzo astigiano sarebbe stato urtato da una vettura, con molta probabilità appartenente alle forze dell'ordine, scatenando la sua reazione immediata. Il video del suo intervento è stato ripreso dai presenti e in poche ore ha fatto il giro del web, diventando uno dei simboli della protesta.

Le parole del giovane riflettono la rabbia e lo sconcerto di molti partecipanti di fronte a una città chiusa e presidiata in ogni angolo: "Io posso anche capire il vostro lavoro e magari non la pensiamo allo stesso modo ma mi avete quasi investito *****".

La contestazione sul significato di sicurezza

Rivolgendosi direttamente agli agenti in tenuta antisommossa, lo studente ha proseguito il suo intervento mettendo in discussione le modalità di gestione dell'ordine pubblico. Un appello accalorato che ha toccato i temi della responsabilità e del ruolo delle istituzioni.

"Lavorate anche con i soldi delle nostre tasse", ha incalzato il giovane, per poi aggiungere con amarezza: "Come si fa a restare indifferenti. È questo che per voi significa dare sicurezza al Paese?".

La tensione emotiva del ragazzo si è concentrata sulla sproporzione tra la natura della manifestazione e l'incidente vissuto in prima persona. Lo sfogo si è infatti concluso con una constatazione diretta delle responsabilità: "Io non ho colpito nessuno di voi ma voi avete colpito me. Con una macchina".

Un sabato di allerta massima

L'episodio si inserisce in un quadro di allerta generale che ha coinvolto l'intero centro di Torino. La prefettura aveva varato un piano straordinario per tutelare le attività commerciali, in risposta ai disordini di pochi giorni prima che avevano portato all'arresto di alcuni minorenni e a numerosi danni.

Molti i manifestanti, tra cui studenti e lavoratori, che si erano dati appuntamento in piazza Castello e in altri punti nevralgici della città per protestare non solo contro il decreto sicurezza, ma anche contro il riarmo e il rincaro dei prezzi.