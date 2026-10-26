Al volante ubriachi e sotto droga, da Barriera a San Donato scatta il ritiro della patente per 1 automobilsta su 10

Guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di droga oppure senza licenza. Da Barriera, ad Aurora, sino a Borgo Vittoria e San Donato nel 2026 il Reparto Api (Aliquote territoriali di Pronto Impiego) della Polizia Locale di Torino ha fatto scattare il ritiro della patente per 920 automobilisti, su 8.141.

Tolta una patente ogni 10

Tradotto, nella zona nord del capoluogo piemontese, dal 1 gennaio al 30 settembre più di un conducente su dieci è stato sorpreso a non rispettare le regole e si è visto sequestrare il documento durante i controlli. Va "meglio" nella parte sud della città, dove su 11.056 persone fermate mentre erano al volante, "solo" a 496 è stata ritirata la patente.

"Maggiore presenza su strada"

Dati emersi in Commissione, durante l'illustrazione delle attività svolte dal Reparto Api dei Civich. Un settore, come ha chiarito l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, su cui "abbiamo investito tanto, per avere una maggiore presenza su strada: abbiamo dovuto fare una riorganizzazione del Corpo".

"Questo Reparto - ha aggiunto - nel tempo ha assorbito competenze delle Sezioni territoriali, per ottimizzare le risorse e avere una maggiore operatività, sia con servizi motorizzati che appiedati di prossimità".

I numeri

Nei primi nove mesi del 2026, nella zona nord (Circoscrizioni 4-5-6-7) questa Aliquota ha effettuato 2.290 servizi, di cui 321 a piedi. Operativi sette giorni su sette con una media di tre agenti, l'attività svolta è varia: si va dalla controllo ai giardini delle Tre Lanterne ai Madre Teresa, fino alla viabilità in occasione delle partite della Juventus all'Allianz Stadium. I reati scoperti e contestati sono stati 67.

Anche nel settore sud, che copre le Circoscrizioni 2-3-8 ed ex 9 i Civich gestiscono il traffico durante i match del Toro attorno all'Olimpico, ma hanno effettuato attività anche sotto i portici di via Nizza e piazza Bengasi. In questo caso, dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 sono stati fatti 3.475 servizi, di cui 896 a piedi. In questo settore i reati contestati sono stati 27.

Nuove assunzioni

Complessivamente sono impiegati 39 agenti nella parte sud, mentre 41 per quella nord. "Si stanno inoltre valutando nuove assunzioni per rafforzare il Corpo di Polizia Municipale così da sopperire ai pensionamenti" ha concluso Porcedda.