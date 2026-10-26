Una nuova Pro loco per Angrogna e riapre anche l’ufficio turistico

Dopo una decina di anni d’assenza, Angrogna torna ad avere la sua Pro loco. In passato non erano mancati i tentativi di rifondare l’associazione, ma nessuno era andato a buon fine. Questa volta ce l’ha fatta un gruppo di angrognini a cui si è aggiunto un torrese, sotto l’impulso di Jonathan Grognardi, titolare della locanda Il Pomo d’oro. “Siamo contenti che questa iniziativa sia andata in porto – commenta il sindaco di Angrogna Gino Giordan –. La Pro loco era in stand by dal 2016 e c’erano già stati tre o quattro tentativi di avviarla di nuovo, tutti si erano arenati soprattutto per difficoltà burocratiche”.

Il direttivo si presenta

Cinquantaduenne, Grognardi è cresciuto a Luserna e per una decina d’anni ha gestito il rifugio Melezè a Sant’Anna di Bellino, in Valle Varaita. “Non ho mai fatto il volontario in un’associazione ma in quegli anni ho organizzato la fiera a Bellino” spiega. Dal 2020 gestisce Il Pomo d’oro, la locanda di San Lorenzo.

Per rifar partire la Pro loco ha coinvolto i Taculot, gli artigiani e agricoltori che organizzano l’omonimo mercatino: “Abbiamo dovuto rifondare una nuova Pro loco perché quella vecchia non si è mai sciolta” aggiunge. Assieme a lui, nel ruolo di presidente, nel direttivo costituente c’è Manuela Benecchio (vice presidente), Simona Chiurato (tesoriere e segretaria), Roberto Rivoira, Patrick Giovannini, Tiziana Balossino e Barbara Gonzaga. “Siamo tutti di Angrogna, tranne Giovannini – sottolinea –. Alcuni fanno parte del gruppo dei Taculot, altri invece ne sono fuori”.

Domani, martedì 27 ottobre, il direttivo si presenterà ai cittadini: “L’appuntamento è alle 20,45 in biblioteca. Invitiamo tutti a partecipare – esorta Grognardi – perché, oltre a presentarci, spiegheremo che cosa volgiamo fare in futuro”.

A dicembre si inaugura sede e ufficio turistico

E il primo obiettivo della nuova Pro loco l’ha già raggiunto. Domenica 13 dicembre, in occasione del mercatino natalizio dei Taculot inaugurerà la sede che ospiterà anche l’ufficio turistico: “Si tratta dei locali in via Roma 1 che già un tempo ospitavano la Pro loco ma che ultimamente erano utilizzati come magazzino. Il sindaco e la vice indaco ce li hanno dati a disposizione”. I locali si trovano proprio in San Lorenzo e fanno parte degli edifici comunali che ospitano anche la scuola e la biblioteca. L’ufficio turistico sarà aperto dai volontari il terzo weekend del mese a partire da sabato 16 gennaio: “Saremo lì il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12. Era da vent’anni che Angrogna non aveva più un servizio del genere”.

Il ritorno di Mirtillomania e le altre fiere

Ma la nuova Pro loco ha altri obiettivi: “Vogliamo riproporre Mirtillomania, la festa d’estate che non si faceva più da un paio d’anni – annuncia Grognardi –. L’abbiamo messa in calendario la prima domenica di luglio”. Come da tradizione verrà riproposta la fiera d’autunno della prima domenica di ottobre: “E dal prossimo anno proporremo anche il mercatino di Natale la seconda domenica di dicembre” aggiunge.

La nuova Pro loco di Angrogna ha già una pagina Facebook e una Instagram: “Ma ci sarà anche un sito internet che farà da vetrina anche per le attività del territorio”.