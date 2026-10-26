A Torino 2 nuovi frigoriferi con il cibo invenduto dei supermercati: "Raddoppiate le famiglie aiutate"

Nel 2025 sono quasi 20 venti le tonnellate di cibo invendute che sono state distribuite che sono state distribuite ai torinesi in difficoltà, tramite i quattro "Frighi di Quartiere" di Nova Coop. L'iniziativa di solidarietà ha preso il via nel 2022 quando Nova Coop e Rete Ong, in collaborazione con il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) della Asl Città di Torino, avevano avviato questa esperienza posizionando un frigorifero di comunità presso il Boschetto e rifornendolo due volte a settimana di prodotti alimentari freschi provenienti dal supermercato Nova Coop di piazza Respighi.

La mappa

L'iniziativa si è poi estesa nel 2023 a Campidoglio (Centro Anziani via Pilo 50/A) e a San Salvario (Casa del Quartiere via Morgari 14), per poi approdare nel 2024 in Barriera di Milano (Cartiera CPG di via Fossano 8). Grazie a questa rete, l'anno scorso sono state aiutate e raggiunte 110 famiglie, che hanno potuto riempire il frigo di casa con prodotti alimentari freschi. Cibo rimasto appunto invenduto e vicino alla scadenza, ma che per colpa dell'inflazione e di stipendi sempre più bassi, risulta inaccessibile alle famiglie: carne, verdura, pesce,....

Ma l'iniziativa non si ferma qui, come chiarito questa mattina in Commissione. Lo scorso 12 settembre sono stati inaugurati due nuovi "Frighi di Quartiere", uno presso lo Spazio Anziani "Le Meraviglie" di via Osasco 80 (San Paolo) e uno al Circolo ARCI Kontiki di via Cigliano 7 (Vanchiglietta). Presidi che hanno permesso di fatto di raddoppiare i nuclei aiutati, passati in questo mese e mezzo di attivazione da 110 a 210.