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Cronaca | 26 ottobre 2026, 08:25

Traffico rallentato in A21 per un incidente in direzione Torino, tra Dusino San Michele e Villanova d’Asti

Sul posto stanno vigili del fuoco, personale medico del 118 e la polizia stradale

Traffico rallentato in A21 per un incidente in direzione Torino, tra Dusino San Michele e Villanova d’Asti

Inizio settimana difficile per la viabilità sul tratto astigiano di A21, con intensi rallentamenti in direzione Torino tra Dusino San Michele e la barriera di Villanova d’Asti, a seguito di un incidente verificatosi verso le 6.15 e che ha coinvolto una sola auto.

A seguito del sinistro, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, personale medico del 118 e polizia stradale di San Michele (AL), competente su tutta la sezione astigiana di tratta autostradale, per i rilievi e la gestione della viabilità.


 

Redazione

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