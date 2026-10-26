Le strappa la collanina dal collo: dopo due mesi di indagini, scoperto e arrestato

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 29 anni, di nazionalità marocchina, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata commesso a Torino il 22 agosto scorso ai danni di una donna.

I fatti avvenuti in via Chiesa della Salute

L'uomo, dopo aver individuato la vittima che si trovava con il proprio figlio di soli 4 mesi all'esterno di una gelateria di via Chiesa della Salute, le si avvicinava a piedi e le strappava la collanina in oro che indossava. Durante la fuga, l'autore della rapina urtava violentemente il passeggino sul quale era adagiato il bambino della donna, rischiando di farlo cadere a terra, e faceva perdere le proprie tracce scappando a bordo di un monopattino condotto da un complice.

Lunghe indagini della Squadra Mobile

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico dell'autore del fatto, anche grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e ai raffronti con fotografie segnaletiche dell'indagato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.