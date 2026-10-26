Scontro tra macchine in corso Vittorio: traffico in tilt

Traffico in tilt questa mattina nel centro di Torino, a pochi passi dal parco del Valentino. Intorno alle 9, all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Fratelli Calandra/corso Massimo d'Azeglio, si è verificato uno scontro tra una Tesla ed un'altra vettura: nel violento impatto quest'ultima si è ribaltata.

Linea 9 limitata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre i feriti dagli abitacoli. A causa del sinistro, i binari risultano occupati: la linea 9 tram è quindi limitata in piazza Carlina. Nell'area si registrano anche problematiche alla viabilità, con code e rallentamenti.