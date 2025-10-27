Bardonecchia, la polizia intercetta il furgone della droga: all'interno 29 kg di cocaina

Nella notte del 12 ottobre, gli agenti del Commissariato di Polizia di Bardonecchia hanno arrestato due uomini – un italiano di origine calabrese e un cittadino rumeno – dopo aver scoperto quasi 30 chili di cocaina nascosti in un furgone diretto verso la Francia.

Il mezzo, con targa italiana, è stato intercettato a poca distanza dal confine mentre procedeva a bassa velocità. Insospettiti dal comportamento dei due occupanti, i poliziotti hanno deciso di fermarli per un controllo. Durante la perquisizione, l’italiano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso un commissariato di Roma.

Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti al veicolo, scoprendo un doppiofondo nel vano della ruota di scorta contenente 12 involucri di cocaina per un totale di 14 chili. Altri 13 involucri, per oltre 15 chili, sono stati rinvenuti all’interno della marmitta, per un totale complessivo di 29 chilogrammi di stupefacente.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione, in concorso, di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotti alla Casa circondariale di Torino