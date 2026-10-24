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Cronaca | 24 ottobre 2026, 18:48

Tragedia allo Zoom di Cumiana, uomo muore soffocato dal cibo

A perdere la vita un uomo di 60 anni, originario di Bastia Mondovì

Tragedia allo Zoom di Cumiana, uomo muore soffocato dal cibo

Tragedia al Bioparco Zoom di Cumiana, dove un uomo residente a Bastia di Mondovì nel Cuneese è morto soffocato dal cibo. Intorno alle 16 i Carabinieri della locale stazione, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti nel parco di strada Vecchia di Piscina 36, dove era stato segnalata la presenza di un visitatore in difficoltà.

Tentativi di rianimazione

Nonostante i tentativi di rianimazione, con massaggio cardiaco da parte del personale medico intervenuto, purtroppo per l'uomo di 60 anni (classe 1966) non c'è stato nulla da fare ed è deceduto per asfissia dovuto a bolo alimentare.

Cinzia Gatti

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