Torino, spari dopo una lite in via Pescatore: grave un 19enne

Prima il litigio, poi i colpi di pistola. È accaduto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre in via Matteo Pescatore, nella zona della movida torinese. Un ragazzo di 19 anni, di origini dominicane e dipendente di un locale della zona, è stato raggiunto dagli spari: si trova attualmente in condizioni gravi alle Molinette di Torino. Colpita dai proiettili anche un’altra persona, che si trovava vicina al primo giovane: anche lui sottoposto ad un intervento chirurgico, le sue condizioni sembrano essere meno serie.

Il fuggitivo

Secondo la prima ricostruzione, su cui sta lavorando la squadra mobile della questura di Torino, la lite tra diversi gruppi di giovani sarebbe scoppiata intorno all’una di notte. Dopo lo scontro, uno dei coinvolti si sarebbe allontanato, per poi tornare poco dopo armato di pistola e sparare. Chi ha aperto il fuoco contro il 19enne è quindi fuggito e non sarebbe ancora stato ancora rintracciato. Quest'ultimo non sarebbe stato solo, ma sarebbe stato in compagnia di altre persone, anche loro scappate nel buio dopo gli spari.

Il secondo ferito si trovava nelle vicinanze e sarebbe rimasto coinvolto casualmente nella sparatoria.

Telecamere e testimonianze

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Restano da chiarire il motivo del litigio e l’esatta sequenza degli eventi. Le testimonianze raccolte e le eventuali immagini delle telecamere della zona potrebbero aiutare a ricostruire l’accaduto e a identificare il responsabile.