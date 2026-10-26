Al Casinò di Sanremo un autunno di grandi eventi

Sabato 31 ottobre 2026 il Roof Garden del Casinò di Sanremo si trasformerà in un elegante palcoscenico ispirato al glamour senza tempo dei grandi casinò americani, con un esclusivo dinner show capace di unire spettacolo, musica e atmosfera in una serata di grande impatto visivo.

Protagonista dell'evento sarà uno straordinario corpo di ballo, che accompagnerà gli ospiti con coreografie eleganti, dinamiche e coinvolgenti. Le ballerine, impreziosite da costumi scintillanti ispirati ai grandi show di Las Vegas, daranno vita a uno spettacolo raffinato fatto di ritmo, energia e grande presenza scenica, trasformando ogni momento della cena in un'esperienza immersiva.

Tra giochi di luce, musica coinvolgente e un'atmosfera dal respiro internazionale, il Roof Garden offrirà una serata esclusiva che richiama il fascino delle più celebri sale da spettacolo americane, reinterpretandolo con eleganza e stile nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo.

La serata è una produzione di Live Show Productions, realtà specializzata nello sviluppo e nella produzione di spettacoli ed esperienze di intrattenimento per eventi esclusivi.

Le serate del Roof Garden, create appositamente per i migliori clienti della Casa da Gioco, sono aperte anche al pubblico. Il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it.

Sabato 5 dicembre è di scena La Dolce Vita, un viaggio nell’Italia degli Anni 50 e 60 attraverso la musica, la danza e il cinema, con uno stile che ha conquistato il mondo.

Le serate del Roof Garden, create appositamente per i migliori clienti della Casa da Gioco, sono aperte anche al pubblico. Il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it.