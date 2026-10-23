Scuole e riqualificazione, inaugurato il nuovo parco a Castagnole Piemonte e visita al cantiere a Pancalieri

L'assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), Gian Luca Vignale, ha partecipato all'inaugurazione delle opere realizzate a Castagnole Piemonte, a cui era presente anche il presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, ed ha visitato il cantiere in corso a Pancalieri. Si tratta di due progetti che riqualificano gli spazi vicini alle scuole, finanziati con il contributo della Regione e dei Comuni.

Castagnole Piemonte: un parco condiviso accanto al nuovo polo scolastico

L'intervento di Castagnole Piemonte, illustrato per l'occasione dal sindaco Mattia Sandrone, ha un costo complessivo di 220 mila euro, di cui 165.558 euro di contributo regionale e 54.441 euro di contributo comunale. Con la creazione del nuovo polo scolastico (scuola primaria, scuola dell'infanzia e asilo nido) serviva un'area di svago e ritrovo per bambini e genitori all'entrata e all'uscita da scuola. Il progetto ha così dato vita a un parco condiviso, educativo, distensivo e ricreativo.

Le alberature esistenti sul lato est, i tigli, sono state rispettate, mentre cedri e abeti a fine carriera sono stati sostituiti con esemplari autoctoni, grazie alla collaborazione con il vivaio della Regione Piemonte. Il parco è organizzato in «cerchie generazionali», radure circolari con giochi per bambini e ragazzi da 0 a 15 anni. Ognuna è dedicata a una specie del territorio, come acero campestre, corniolo e carpino bianco, descritta da iscrizioni metalliche a terra per creare un percorso didattico. Completano l'opera sculture di animali della fauna locale, sentieri in terra stabilizzata che mantengono la capacità drenante del suolo, illuminazione e un parcheggio con materiali drenanti.

Pancalieri: nuovo volto per l'ingresso della scuola primaria

A Pancalieri, insieme al sindaco Piero Giovanni Paletto, l'assessore ha visitato il cantiere dell'intervento «P.A.R.C.O. SM.ART. Scolastico – P.I.A.N.U.R.A.»: 175 mila euro complessivi, di cui 150.753 euro di contributo regionale e 24.247 euro di contributo comunale. Il progetto riqualifica l'accesso alla scuola primaria «B. Boccardo» in piazza Vittorio Emanuele II, accanto al Municipio, e comprende anche la manutenzione della copertura dell'edificio, che risale agli anni Sessanta. La gradinata d'ingresso diventerà un'opera artistica e architettonica pensata insieme agli alunni, con grandi segni colorati e giocosi, in dialogo con la piazza e con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

"I Fondi di Sviluppo e Coesione servono a questo: trasformare le risorse in luoghi concreti che migliorano la vita delle comunità – dichiara l'assessore Vignale –. A Castagnole Piemonte abbiamo restituito a bambini e famiglie un parco educativo e ricreativo accanto alle scuole, mentre a Pancalieri si tratta dell'ingresso della scuola primaria reso più accogliente e partecipato. Ringrazio i sindaci Mattia Sandrone e Piero Giovanni Paletto per l'impegno e per la capacità di fare squadra con la Regione, anche attraverso le risorse messe a disposizione dai Comuni".