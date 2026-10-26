Lotta al bullismo: al via il nuovo progetto "Mabasta" promosso dal Consiglio Regionale

Da domani, 27 ottobre, parte in Piemonte un’ampia campagna di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado della regione. L'iniziativa è promossa e finanziata dal Consiglio Regionale del Piemonte, fortemente voluta dal Presidente Davide Nicco, dal Vicepresidente Francesco Graglia e dal Consigliere segretario Fabio Carosso, ed è affidata all'azione diretta dei ragazzi del movimento Mabasta.

Il cuore dell'iniziativa risiede nell'applicazione dell'ormai celebre e testato "Modello Mabasta", un protocollo d'azione "peer-to-peer" (da pari a pari) ideato dagli studenti stessi per consentire alle classi di individuare, prevenire e smontare sul nascere ogni forma di prepotenza, emarginazione o prevaricazione.

Il progetto si inserisce nel percorso di impegno istituzionale del Consiglio regionale per la prevenzione e il benessere e si fonda sulla convinzione che il contrasto a questi fenomeni richieda non soltanto informazione e sensibilizzazione, ma anche il coinvolgimento diretto di chi vive quotidianamente la realtà scolastica. Il progetto coinvolgerà 16 istituti scolastici, due per ogni provincia. A Torino saranno l'IC D.D. Allievo (Via Vibò 62) e l'I.C. Gassino Torinese.

Gli incontri nelle scuole si svolgeranno dal 27 al 30 ottobre e coinvolgeranno studenti, classi e docenti. Il progetto si propone di rafforzare nelle comunità scolastiche una cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità, offrendo ai giovani strumenti concreti per riconoscere e contrastare il bullismo, il cyberbullismo ed il bodyshaming. Sotto la guida del team giovanile di Mabasta, infatti, gli studenti delle scuole coinvolte saranno accompagnati nell'adozione di strumenti concreti, come la nomina del “MabaProf” e l’elezione dei "Bulliziotti" in ogni classe, la compilazione del “MabaTest” e l'installazione delle "BulliBox" (sia fisiche che digitali per segnalazioni anonime), trasformando gli stessi alunni nei primi protagonisti della tutela del proprio ambiente scolastico.

Questo il commento del Presidente Davide Nicco: «Credo che la cosa più importante sia far capire ai ragazzi che, davanti a un episodio di bullismo, non bisogna sentirsi impotenti e soprattutto non bisogna pensare che non ci riguardi. A volte basta accorgersi che un compagno è rimasto solo, trovare il coraggio di avvicinarsi o dire che certi comportamenti non vanno bene. Sono gesti semplici, ma possono fare la differenza per chi li riceve. Per questo abbiamo voluto sostenere il 'modello Mabasta' e portarlo in 16 scuole del Piemonte: perché i ragazzi non siano soltanto quelli a cui spieghiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma diventino parte attiva nel creare un ambiente in cui stare bene insieme. Il rispetto, in fondo, comincia proprio da come trattiamo le persone che abbiamo accanto, ogni giorno».

«Ho voluto fortemente questo progetto – ha aggiunto il Vicepresidente Francesco Graglia – perché credo che la lotta al bullismo e al cyberbullismo debba partire dalle scuole e dal coinvolgimento diretto dei ragazzi. Sin da subito ho sostenuto e presentato il modello "Mabasta" all’Ufficio di Presidenza, convinto del valore di un’iniziativa capace di dare voce ai giovani e renderli protagonisti del cambiamento. Questi incontri rappresentano un’occasione concreta per promuovere il rispetto, l’inclusione e la responsabilità. Investire sui ragazzi significa costruire comunità scolastiche più consapevoli e sicure. Il nostro impegno è far sì che nessuno si senta solo e che ogni studente possa vivere la scuola con serenità e fiducia».

«Prevenire il bullismo e il cyberbullismo e garantire il benessere dei giovani significa assicurare a ogni ragazza e a ogni ragazzo un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso. – è il pensiero del Consigliere segretario Fabio Carosso – Con l’iniziativa “Ma Basta Bullismo in Piemonte” gli studenti diventano protagonisti della prevenzione attraverso il modello peer to peer, imparano a riconoscere i comportamenti prevaricatori, a sostenere i compagni e a diffondere una cultura del rispetto. Non possiamo aspettare che il bullismo produca sofferenza, isolamento o disagio, ma le istituzioni hanno il dovere di intervenire prima, di sostenere concretamente le scuole e promuovere percorsi per dare ai giovani gli strumenti per chiedere aiuto, reagire alle difficoltà e non lasciare solo chi è in una situazione di fragilità. Vogliamo un Piemonte in cui nessun ragazzo si senta solo e in cui il rispetto non sia soltanto un principio, ma un valore praticato ogni giorno, dentro e fuori dalla scuola».

«Il bullismo non si combatte soltanto parlandone – è il commento di Mirko Cazzato, fondatore e team leader di Mabasta – ma coinvolgendo i ragazzi e rendendoli protagonisti della soluzione. Portare il Modello Mabasta in 16 scuole del Piemonte, grazie al sostegno del Consiglio regionale, è un’importante opportunità per diffondere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Ringraziamo il presidente Davide Nicco, il vicepresidente Francesco Graglia, il Consigliere segretario Fabio Carosso e il Consiglio regionale per aver creduto in questo progetto. Siamo convinti che il cambiamento più autentico nasca dai giovani, quando vengono ascoltati e messi nelle condizioni di agire concretamente».