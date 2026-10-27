Wheila Weekend: donati 4.000 euro al Team Special Olympics di Prali

Quattromila euro per fare un salto nell’autonomia: sabato 24 ottobre è stata consegnata la donazione raccolta durante il Wheila Weekend di Bibiana. Il Team Special Olympics dello Sci Club Prali ha ricevuto l’assegno simbolico durante un concerto della La Tarta rock band, gruppo musicale degli utenti dei centri della cooperativa La Tarta volante, che si è svolto a Bricherasio.

“Quelle risorse ci serviranno per alleviare, alle famiglie, il peso economico delle trasferte necessarie per partecipare alle gare” annuncia Elisa Grill per il Team Special Olympics.

Gli sciatori con disabilità spesso infatti devono essere accompagnati dalle famiglie: “Ciò vuol dire per i genitori prendere le ferie e sostenere la spesa dei viaggi almeno per due persone – aggiunge Grill –. Inoltre, partecipare alle trasferte senza bisogno dei famigliari, permette ai ragazzi di fare un bel salto nell’acquisizione dell’autonomia, che è proprio l’obiettivo della nostra iniziativa” aggiunge Grill.

Con quelle risorse l’associazione può incaricare del personale che segua nelle trasferte la squadra di 24 sciatori.