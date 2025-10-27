Altro che metro 2, nel vecchio trincerone spunta un cinghiale

Aspettando i cantieri della linea 2 della metropolitana, nel vecchio trincerone ferroviario abbandonato spuntano anche i cinghiali. Un esemplare, infatti, è stato avvistato nel pomeriggio di ieri all’interno del canale di corso Regio Parco. La foto dell’animale, scattata da un cittadino e condivisa sui social, ha rapidamente fatto il giro delle chat di quartiere, allarmando i residenti.
Secondo le testimonianze, l’ungulato si stava aggirando tra i binari abbandonati e la vegetazione spontanea che ormai ricopre l’area, apparentemente tranquillo ma visibilmente in cerca di cibo. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza alle forze dell’ordine, temendo che il cinghiale potesse spingersi verso la strada o le abitazioni.
Il trincerone, oggi in stato di abbandono, è lo stesso che in futuro dovrebbe ospitare il tracciato della linea 2 della metropolitana. Da tempo i cittadini chiedono una riqualificazione dell’area, che negli ultimi anni è diventata una sorta di “zona franca” per rifiuti, erbacce e fauna selvatica. Senza dimenticare, in passato, il via vai dei tossici.
Un avvistamento che in città non è certo un episodio isolato. In diverse zone - dal parco della Colletta a strada Castello di Mirafiori - si moltiplicano i casi di cinghiali che si spingono in ambiente urbano, attratti dai rifiuti e dalla scarsità di cibo.