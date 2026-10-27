Bikers per la ricerca: a Collegno 300 motociclisti donano 5mila euro per la lotta contro il cancro

Trecento motociclisti, un intero territorio mobilitato e una direzione comune: sostenere la ricerca oncologica. È stata una serata di grande partecipazione quella organizzata dal Motoclub Collegno al Bocciodromo comunale, dove il rombo dei motori ha fatto da colonna sonora a un evento all'insegna della solidarietà e dell'impegno civile.

L'iniziativa, con il patrocinio della Città di Collegno, ha coinvolto centinaia di bikers, soci e amici del sodalizio collegnese, permettendo di raccogliere fondi destinati alla Fondazione Allegra Agnelli a sostegno delle attività di cura e ricerca dell'Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo. La serata si è conclusa con la consegna di un maxi assegno da 5.000 euro al dottor Marino Girardi della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul cancro.

"Dietro ogni donazione c'è una speranza, dietro ogni attività di ricerca ci sono persone, famiglie e storie che chiedono una possibilità in più. Per questo il gesto del Motoclub Collegno ha un valore che va ben oltre la cifra raccolta - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Vedere 300 motociclisti riuniti per sostenere la ricerca sul cancro è un'immagine che racconta al meglio il volto della nostra città: generosa, partecipe e sensibile. Grazie al Motoclub per la straordinaria capacità di coinvolgimento e di sensibilizzazione. Nel mese dedicato alla prevenzione, questa iniziativa ci ricorda che la ricerca ha bisogno del contributo di tutti e che la solidarietà può davvero fare la differenza".

"Volevamo dare un segno concreto della nostra capacità organizzativa e di coinvolgimento di soci e amici per sostenere la ricerca sul cancro, che trova sul nostro territorio due realtà di altissimo livello come la Fondazione Allegra Agnelli e l'INOC. La moto è scoperta, viaggio, divertimento e per noi anche amicizia e solidarietà, due valori che viaggiano insieme sulle due ruote. Grazie a tutti per la bellissima serata e per la generosità dimostrata" dichiarano Mirco Pergreffi e Pino Aldisi a nome del Motoclub Collegno.

Tra musica, momenti di incontro e raccolta fondi, la serata ha trasformato il Bocciodromo in un grande spazio di condivisione, confermando Collegno come una città vicina alla ricerca e attenta ai temi della salute e della prevenzione. L'evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione oncologica e conferma ancora una volta la capacità delle associazioni cittadine di trasformare la passione in un gesto concreto a favore della comunità.