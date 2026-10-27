44° Torino Film Festival: anteprima de "La notte delle fragole", il nuovo film di Alessandro Genovesi con Ficarra e Picone

Annunciata un'altra anteprima al Torino Film Festival. Si tratta del nuovo film interpretato dal celebre duo comico Ficarra e Picone, La notte delle fragole, sarà presentato in anteprima al pubblico del festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026.

Diretta da Alessandro Genovesi e interpretata anche da Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume, questa commedia brillante e ricca di imprevisti racconta, con ironia e sensibilità, le complicate geometrie dell'amore. Una storia divertente in cui convivenze forzate, sentimenti irrisolti e nuovi incontri daranno vita a situazioni imprevedibili, senza rinunciare a momenti di riflessione e umanità.

Giulio Base, Direttore artistico del Torino Film Festival, ha dichiarato: «Siamo fieri che sia il Torino Film Festival a presentare in anteprima La notte delle fragole, con Ficarra e Picone, diretto da Alessandro Genovesi. Salvo e Valentino hanno conquistato gli spettatori con un cinema intelligente, garbato e profondamente umano. Le splendide prove con Roberto Andò hanno rivelato ulteriori sfumature del loro talento, che incontra oggi l'estro e la sensibilità di Genovesi. Il nostro pubblico avrà il piacere di scoprire in anteprima questo nuovo, luminoso capitolo del loro percorso».

La notte delle fragole è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che lo distribuirà nelle sale italiane a partire dal 26 novembre.