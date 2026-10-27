La scienza sale sul palco: un mese di teatro per raccontare l'emergenza ambientale

La scienza esce dai laboratori e incontra il teatro. Succederà a Torino con "La Scienza in Teatro", il nuovo festival ideato da Tangram Teatro che dal 29 ottobre al 29 novembre trasformerà spettacoli, incontri e performance in occasioni di confronto sui temi più urgenti del nostro tempo.

L'inaugurazione è in programma giovedì 29 ottobre alle 11 al Circolo dei lettori, dove prenderà il via la prima edizione di una manifestazione nata con un obiettivo ambizioso: rendere accessibili e condivise le grandi questioni ambientali attraverso il linguaggio delle arti performative, creando un dialogo diretto tra ricerca scientifica, cultura e cittadinanza.

Ad aprire il festival sarà "Starter", una performance immersiva e interattiva firmata da Francesca Montanino e Mauro Parrinello, realizzata in collaborazione con Enchiridion Teatro. Più che una semplice presentazione del programma, l'appuntamento sarà un'esperienza partecipativa che coinvolgerà il pubblico in un percorso fatto di immagini, suggestioni, riflessioni e strumenti digitali, anticipando lo spirito che accompagnerà l'intero mese di iniziative.

La mattinata inaugurale vedrà anche la presenza dei rappresentanti delle istituzioni che sostengono il progetto, con gli interventi di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, SMAT e Fondazione CRT.

Il filo rosso dell'intera manifestazione sarà l'acqua, risorsa essenziale e allo stesso tempo sempre più al centro delle sfide legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Attraverso diverse forme espressive, il festival proverà a raccontarne il valore, le criticità e le prospettive future, offrendo strumenti di comprensione ma anche occasioni di partecipazione e confronto.

Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni. Tra gli assi portanti del programma c'è infatti il percorso formativo sviluppato insieme alla Camera di commercio di Torino, dedicato alle competenze di cittadinanza e ai temi dello sviluppo sostenibile. Un'iniziativa che punta a coinvolgere studenti e giovani cittadini in una riflessione concreta sulle responsabilità individuali e collettive di fronte ai cambiamenti ambientali.

L'idea alla base del festival è che la divulgazione scientifica possa trovare nel teatro e nelle arti un alleato prezioso. Se i dati aiutano a comprendere i fenomeni, il racconto e l'esperienza emotiva consentono di sentirli più vicini, trasformando temi spesso percepiti come astratti in storie, immagini e relazioni capaci di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

A sostenere il progetto sono il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, SMAT e la Fondazione CRT, insieme a una rete di realtà culturali e scientifiche del territorio che comprende il Circolo dei lettori, ColtivaTo - Festival Internazionale dell'Agricoltura, weTree, il MAcA - Museo A come Ambiente, Un Grado e Mezzo Festival, CentroScienza onlus, la Società Dante Alighieri - Comitato di Torino ed Enchiridion Teatro.