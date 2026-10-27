Gatti selvatici in Piemonte: un incontro e una proiezione video con Paolo Rossi e Nicola Rebora

Un felino schivo, anni di appostamenti e immagini che ne documentano la presenza in territori dove, da oltre un secolo, mancavano prove. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21, nel Salone di via Pertengo 10 a Torino, i naturalisti, fotografi e documentaristi Paolo Rossi e Nicola Rebora accompagneranno il pubblico alla scoperta del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris).

La serata, dal titolo "Le prime immagini dei gatti selvatici in Piemonte", è organizzata da PAN Pro Natura Animali,Federazione Nazionale Pro Natura e Associazione Naturalistica Piemontese, con il patrocinio della V Circoscrizione della Città di Torino. Introduce Piero Belletti, segretario generale della Federazione Nazionale Pro Natura.

Il racconto partirà da un incontro inatteso: un primo video del felino, ripreso casualmente nel 2018 in Val Trebbia, in Liguria. Da quella sequenza ha preso avvio una ricerca nell'Appennino delle Quattro Province, dove non si raccoglievano prove della presenza della specie da oltre cent'anni.

Rossi e Rebora illustreranno come hanno individuato i boschi da esplorare e scelto i punti di ripresa, riuscendo a filmare e fotografare il gatto selvatico più volte, di giorno e di notte, da diverse inquadrature. L'ampliamento dell'area di ricerca li ha poi portati a documentarne la presenza anche in Piemonte, in Val Borbera nel 2020, e in Emilia, in Val Boreca nel 2023.

Immagini e aneddoti sveleranno il dietro le quinte di un lavoro paziente e impegnativo, condotto nel profondo dei boschi dal 2018 a oggi. Al centro della serata anche la proiezione del loro più recente film, "Gatto sarvaego", che raccoglie, tra le altre, riprese di femmine di gatto selvatico insieme ai loro piccoli.

Un'occasione per conoscere da vicino un animale difficile da osservare e il percorso di due documentaristi che, attraverso le immagini, ne stanno raccontando la presenza nell'Appennino nordoccidentale.



