Lutto nel mondo dell'arte, addio a Rudi Fuchs: è stato il primo direttore del Castello di Rivoli

Lutto nel mondo dell'arte. È morto ad Amsterdam all'età di 84 anni Rudi Fuchs, primo direttore del Castello di Rivoli.

Nel corso della sua carriera aveva guidato lo Stedelijk Museum di Amsterdam, Documenta 7 a Kassel e il Van Abbemuseum di Eindhoven e il Gemeentemuseum dell’Aia.

Storico dell’arte, critico e curatore olandese, era considerato tra le figure più influenti nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia al quotidiano "Het Parool".

Nato a Eindhoven il 28 aprile 1942, aveva dedicato la propria vita alla promozione e alla diffusione delle arti visive sia nei Paesi Bassi che all'estero.

Laureato in storia dell’arte all’Università di Leida, Fuchs aveva iniziato la carriera come giornalista e critico d’arte. Dal 1984 al 1990 aveva guidato il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, contribuendo alla trasformazione della residenza sabauda in un polo di riferimento per l’arte contemporanea. La sua intuizione fu preservare gli ambienti del Castello, lasciando entrare la luce naturale dalle finestre delle sale che diventarono così parte integrante dell’esperienza artistica. Da questa visione nacque "Ouverture", la mostra inaugurale del museo, da cui prese avvio anche la collezione permanente che ancora vediamo.

