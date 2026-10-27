Il teatro conquista i giardini Bonghi, arte e partecipazione in Circoscrizione 5

I giardini Bonghi si sono trasformati in un affascinante palcoscenico a cielo aperto per accogliere numerosi cittadini arrivati ad assistere allo spettacolo “La luce del nero - Azione teatrale per spazi aperti”, messo in scena dal Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche.

Teatro d'esperienza nei giardini di quartiere

L'evento si è rivelato un'esperienza intensa e coinvolgente della durata di circa un'ora, capace di coniugare l'alta qualità artistica degli interpreti con la suggestione visiva dello spazio pubblico. Un'occasione speciale che ha offerto ai presenti un'opportunità di arricchimento culturale, favorendo la partecipazione e la riscoperta dei luoghi del quotidiano sotto una nuova veste.

Le parole del Vicepresidente Antonio Cuzzilla

All'iniziativa ha preso parte anche il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha sottolineato il valore sociale del progetto. "Sono stato felice di accogliere l’invito di Luca Vonella e di assistere a uno spettacolo di grande qualità. La partecipazione e l’atmosfera che si sono create dimostrano quanto la cultura possa contribuire a rendere vivi i nostri quartieri".

Cuzzilla ha poi rimarcato l'importanza di valorizzare le aree verdi come motori di socialità. "Portare il teatro nei giardini e nelle piazze significa avvicinare la cultura alle persone e valorizzare i luoghi che appartengono alla comunità. È una strada da sostenere, perché investire nella cultura significa anche investire nella qualità della vita dei nostri quartieri".