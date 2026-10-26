Al Regio debutta l'altra Bohème: il capolavoro dimenticato di Leoncavallo racconta una generazione in cerca di libertà

C'è una seconda Bohème nella storia dell'opera italiana. Un titolo che per oltre un secolo è rimasto nell'ombra dell'omonimo capolavoro di Giacomo Puccini, pur condividendone le origini letterarie e l'ambientazione. Ora il Teatro Regio prova a restituirgli il posto che merita con un allestimento destinato a essere uno degli appuntamenti più significativi del Festival Verismo: dal 27 ottobre al 22 novembre va infatti in scena, per la prima volta nella storia del teatro torinese, La bohème di Ruggero Leoncavallo.

La sfida tra i due compositori appartiene ormai alla leggenda. Entrambi lavorarono negli stessi anni alle Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, dando vita a due opere profondamente diverse. Se Puccini trasformò la vicenda in una storia d'amore struggente incentrata su Mimì e Rodolfo, Leoncavallo scelse una strada differente, più vicina allo spirito del romanzo originale: protagonista non è una singola coppia, ma un'intera comunità di giovani artisti che condivide povertà, passioni, aspirazioni e ribellione alle convenzioni sociali.

È proprio questo sguardo collettivo a rendere oggi l'opera sorprendentemente moderna. Nella Parigi bohémienne immaginata da Leoncavallo si riconoscono i tratti di una generazione che cerca libertà, identità e uno spazio in cui esprimersi. Giovani che vivono ai margini dei modelli dominanti, che affrontano l'incertezza economica senza rinunciare ai propri sogni e che trovano nella solidarietà reciproca una forma di resistenza quotidiana.

Il regista Francesco Micheli, al debutto al Regio, legge infatti la vicenda come una sorta di "Friends ante litteram". Un gruppo di ragazzi che condivide la stessa casa, le stesse difficoltà e lo stesso desiderio di costruire un'esistenza alternativa rispetto alle aspettative imposte dalla società. Un'immagine che avvicina immediatamente l'opera al pubblico contemporaneo, rendendo attuale una storia scritta oltre cent'anni fa.

Lo spettacolo segue simbolicamente il passaggio delle stagioni e, con esse, quello della giovinezza verso la maturità. Dall'energia travolgente e spensierata del Café Momus, luogo di incontri e provocazioni, si arriva progressivamente a un clima più malinconico e disilluso. Le risate lasciano spazio ai rimpianti, gli entusiasmi si confrontano con la realtà e la soffitta degli artisti diventa il luogo in cui si depositano sogni irrealizzati e illusioni perdute.

Sul podio salirà il direttore musicale del Regio Andrea Battistoni, impegnato nella guida di tutti e quattro i titoli del Festival Verismo. Una scelta che contribuisce a dare unità a un progetto ambizioso, dedicato alla riscoperta di un repertorio spesso ridotto a pochi titoli celebri. Accanto a Cavalleria rusticana e Pagliacci, infatti, La bohème e Iris raccontano un altro volto del verismo musicale, più sfaccettato e meno conosciuto.

Anche dal punto di vista musicale l'opera rappresenta una scoperta. Leoncavallo si dimostra autore raffinato e versatile, capace di passare dalla leggerezza dell'operetta a momenti di intensa tensione drammatica. La partitura alterna ironia e malinconia, eleganza e passione, offrendo un ritratto complesso di un compositore spesso ricordato soltanto per il successo di Pagliacci.

A rendere ancora più prezioso l'appuntamento torinese è la rarità stessa del titolo. La Bohème di Leoncavallo è infatti assente dalle scene cittadine da oltre un secolo. L'ultima rappresentazione documentata a Torino risale ai primi anni del Novecento. La nuova produzione del Regio assume quindi il valore di una vera e propria riscoperta storica, oltre che artistica.

Ad accompagnare lo spettacolo sarà anche una piccola mostra nel Foyer del Toro, dove saranno esposti bozzetti, figurini originali della prima rappresentazione veneziana del 1897 e documenti provenienti dal Museo "Ruggiero Leoncavallo" di Montalto Uffugo.