“Cresci in Granda”, a Fossano il networking tra aziende che vogliono fare affari in provincia di Cuneo

Come trovare nuovi clienti, conoscere potenziali fornitori e individuare partner con cui sviluppare nuovi progetti? A volte, per creare nuove opportunità di business, basta incontrarsi e avere la possibilità di confrontarsi direttamente con altre imprese del territorio. È da questa esigenza, emersa nel dialogo con le aziende che collaborano con la testata, che nasce “Cresci in Granda”, l’iniziativa di networking promossa da MoreNews in programma giovedì 19 novembre 2026 a Fossano, nella Sala Brut e Bon di piazza Luigi Dompè.

L'obiettivo è mettere in relazione il tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo con aziende delle province vicine creando occasioni concrete per conoscersi, presentare la propria attività e avviare nuove collaborazioni commerciali. Un'opportunità pensata per le imprese che vogliono ampliare la propria rete di contatti, trovare nuovi interlocutori e guardare a possibili sviluppi del proprio business.

La partecipazione è completamente gratuita e l'iniziativa è aperta a tutte le aziende. Una scelta precisa del Gruppo More News, che intende favorire la crescita delle relazioni tra le imprese dei territori in cui è presente con giornali on line e mettere a disposizione uno spazio di incontro concreto, accessibile e orientato alle opportunità.

Incontri costruiti sulle esigenze delle singole aziende

La particolarità di “Cresci in Granda” è il metodo con cui verranno organizzati gli incontri. Non un semplice momento di conoscenza informale, ma un'occasione di networking pensata per valorizzare le esigenze specifiche di ciascuna impresa.

Per manifestare il proprio interesse è sufficiente scrivere a media@morenews.it , indicando nell'oggetto “Partecipazione Cresci in Granda” e riportando nel messaggio tre informazioni: nome dell'azienda, sito internet e attività svolta.

Una volta definito il numero delle imprese partecipanti, a tutte verrà trasmesso l'elenco delle realtà presenti. Ciascuna azienda potrà quindi individuare gli interlocutori più interessanti in base alla propria attività, ai prodotti o servizi offerti e agli obiettivi di sviluppo, prenotando un minimo di sei incontri di networking.

In questo modo, ogni partecipante potrà costruire la propria agenda di appuntamenti, concentrando il tempo a disposizione sui contatti potenzialmente più utili. L'intento è favorire incontri mirati, capaci di trasformarsi in nuove relazioni professionali, collaborazioni e opportunità commerciali.

Il programma del 19 novembre

La giornata si aprirà alle 14.15 con la registrazione delle aziende, mentre l'inizio dei lavori è previsto alle 14.30. Gli incontri proseguiranno fino alle 18.30.

A introdurre e coordinare il pomeriggio sarà Emanuele Bonora, giornalista di Milano Finanza, che accompagnerà lo svolgimento dell'iniziativa.

Alle imprese è consigliata la partecipazione di due persone per azienda, per esempio titolari, responsabili amministrativi o addetti agli acquisti, così da gestire al meglio gli appuntamenti e rendere più efficace il confronto con gli altri partecipanti.

“Cresci in Granda” vuole essere, in definitiva, un'occasione per trasformare la vicinanza geografica in una possibilità concreta di collaborazione. In un territorio caratterizzato da un tessuto produttivo ricco di competenze e specializzazioni, conoscere altre aziende può diventare il primo passo per trovare nuovi clienti, fornitori e partner.