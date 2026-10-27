In Piemonte 7,7 milioni per le scuole dell’infanzia paritarie. Cameroni: "Sosteniamo un presidio essenziale"

La Regione Piemonte, come ogni anno, ha stanziato 7,7 milioni di euro destinati alle spese di gestione e funzionamento che saranno sostenute nell’anno scolastico 2026-2027 dalle scuole dell’infanzia paritarie , riconoscendone la loro funzione sociale ed educativa.

I contributi sono destinati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali e sono assegnati per ciascuna sezione costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni , fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali il numero minimo è di 8 alunni .

Con questo intervento, la Regione contribuisce così alla sostenibilità dei costi del servizio, essenziale per venire incontro alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne che lavorano. Le scuole dell’infanzia paritarie, presenti soprattutto nei piccoli centri e nelle frazioni, rappresentano un presidio essenziale e prezioso, che contribuisce ad arginare il crescente fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani.

Cameroni: "Dalle paritarie un contributo prezioso, soprattutto nei piccoli Comuni o nelle frazioni"

"La libertà di scelta educativa delle famiglie è un principio nel quale crediamo e che vogliamo continuare a difendere. Per questo la Regione Piemonte mette a disposizione 7,7 milioni di euro per le scuole dell’infanzia paritarie, realtà preziose soprattutto nei piccoli Comuni e nelle frazioni, dove spesso rappresentano l’unica scuola presente sul territorio. Sappiamo quanto conti, per una famiglia, poter accompagnare i propri figli a scuola vicino a casa, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano. E sappiamo quanto sia difficile, per un piccolo paese, perdere un servizio così importante. Vogliamo che le famiglie possano continuare a vivere e crescere i propri figli anche nei territori più piccoli, senza essere costrette a trasferirsi per trovare una scuola. È anche per questo che continueremo a investire sulle paritarie, riconoscendone il ruolo educativo e il valore che hanno per le nostre comunità", dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

Sul sito della Regione l'Avviso per il finanziamento contenente le informazioni necessarie ai Comuni e alle Scuole che intendono partecipare a questo indirizzo.

