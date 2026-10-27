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Scuola e formazione | 27 ottobre 2026, 16:02

In Piemonte 7,7 milioni per le scuole dell’infanzia paritarie. Cameroni: "Sosteniamo un presidio essenziale"

L’assessore all’Istruzione e Merito della Regione: "Contributo prezioso, soprattutto nei piccoli Comuni o nelle frazioni"

Nuovi fondi per le scuole paritarie dalla Regione

Nuovi fondi per le scuole paritarie dalla Regione

La Regione Piemonte, come ogni anno, ha stanziato 7,7 milioni di euro destinati alle spese di gestione e funzionamento che saranno sostenute nell’anno scolastico 2026-2027 dalle scuole dell’infanzia paritarie , riconoscendone la loro funzione sociale ed educativa.

I contributi sono destinati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali e sono assegnati per ciascuna sezione costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni , fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali il numero minimo è di 8 alunni .

Con questo intervento, la Regione contribuisce così alla sostenibilità dei costi del servizio, essenziale per venire incontro alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne che lavorano. Le scuole dell’infanzia paritarie, presenti soprattutto nei piccoli centri e nelle frazioni, rappresentano un presidio essenziale e prezioso, che contribuisce ad arginare il crescente fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani.

Cameroni: "Dalle paritarie un contributo prezioso, soprattutto nei piccoli Comuni o nelle frazioni"

"La libertà di scelta educativa delle famiglie è un principio nel quale crediamo e che vogliamo continuare a difendere. Per questo la Regione Piemonte mette a disposizione 7,7 milioni di euro per le scuole dell’infanzia paritarie, realtà preziose soprattutto nei piccoli Comuni e nelle frazioni, dove spesso rappresentano l’unica scuola presente sul territorio. Sappiamo quanto conti, per una famiglia, poter accompagnare i propri figli a scuola vicino a casa, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano. E sappiamo quanto sia difficile, per un piccolo paese, perdere un servizio così importante. Vogliamo che le famiglie possano continuare a vivere e crescere i propri figli anche nei territori più piccoli, senza essere costrette a trasferirsi per trovare una scuola. È anche per questo che continueremo a investire sulle paritarie, riconoscendone il ruolo educativo e il valore che hanno per le nostre comunità", dichiara Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

Sul sito della Regione l'Avviso per il finanziamento contenente le informazioni necessarie ai Comuni e alle Scuole che intendono partecipare a questo indirizzo.
 

comunicato stampa

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