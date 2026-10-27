Santorre di Santarosa, incontro con la Città Metropolitana per fare il punto su barriere architettoniche e accessibilità

La consigliera della Città metropolitana di Torino delegata all'Istruzione Caterina Greco ha incontrato all'Istituto Santorre di Santarosa il dirigente scolastico Paolo Ficara, alcuni studenti e studentesse e la presidente del Consiglio d'Istituto.

L'incontro è stato un'occasione di confronto sulle principali esigenze della comunità scolastica, con particolare attenzione al tema dell'accessibilità degli edifici e dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Su questo fronte, la Città metropolitana di Torino ha già stanziato oltre 140 mila euro per la realizzazione di una rampa di accesso per le persone con disabilità nella succursale dell'istituto. I lavori prenderanno il via a breve, con l'obiettivo di rendere gli spazi scolastici più accessibili e rispondere alle esigenze degli studenti e delle studentesse.

Per quanto riguarda la sede centrale, è inoltre in progetto un intervento di sistemazione del cortile interno per agevolare l'accesso e le manovre dei pulmini adibiti al trasporto degli studenti e delle studentesse con disabilità, facilitando le operazioni di accompagnamento all'ingresso e all'uscita da scuola.

Nel corso della visita, la consigliera Greco ha effettuato anche un sopralluogo nell'edificio storico di corso Peschiera, prendendo visione degli interventi realizzati nell'ambito di un importante progetto di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, sismico ed energetico, finanziato dalla Città metropolitana di Torino con fondi PNRR per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

A queste risorse, la Città metropolitana ha aggiunto ulteriori 500 mila euro di fondi propri, destinati al rifacimento dell'impianto di riscaldamento e alla ritinteggiatura di tutti i locali della scuola.

Il sopralluogo ha consentito di fare il punto sui lavori effettuati e di approfondire, insieme alla dirigenza scolastica e agli studenti, le ulteriori necessità dell'istituto, nell'ottica di migliorare la sicurezza, l'accessibilità e la funzionalità degli spazi scolastici.