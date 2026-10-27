Spazi più funzionali, Lanzo completa i lavori all'ex Atl e al polivalente LanzoIncontra

Rendere più funzionali gli spazi che, durante tutto l'anno, ospitano eventi, associazioni e servizi per i cittadini. È il filo che lega i due interventi portati a termine negli ultimi mesi dalla Città di Lanzo: quello al salone ex Atl e quello al LanzoIncontra.

Nel caso dei locali di via Umberto I si è lavorato su una superficie di circa 120 metri quadrati, ripensandone la distribuzione interna. Una parete in cartongesso e una porta hanno permesso di ricavare due ambienti distinti, entrambi accessibili dalle scale e disponibili anche nello stesso momento. È stata inoltre posata una nuova pavimentazione, dopo la rimozione del vecchio linoleum. La spesa è stata di circa 15mila euro e il cantiere è stato concentrato nel mese di agosto, quando la frequentazione è minore, così da limitare i disagi. Il salone ospita l'Unitre, la Cisl durante il periodo delle dichiarazioni dei redditi, il CPIA che propone percorsi formativi per adulti aperti non solo ai lanzesi ma anche ai residenti nei Comuni del territorio, e diverse realtà associative. La soluzione adottata consentirà quindi lo svolgimento di iniziative differenti nello stesso momento, rendendo il locale ancora più versatile.

Di maggiore entità il lavoro realizzato al Polivalente di piazza Rolle, avviato a marzo e concluso nei mesi estivi, per una spesa di circa 140mila euro. L'esecuzione è stata affidata all'impresa Banche: dopo il collaudo, l'edificio è già tornato a ospitare regolarmente appuntamenti e manifestazioni. "Sono due opere diverse per dimensione, ma nate dalla stessa volontà: prenderci cura di luoghi molto frequentati e adeguarli alle esigenze di oggi. Nel salone ex Atl la nuova configurazione ci permette di gestire contemporaneamente più attività, mentre al LanzoIncontra abbiamo concluso un intervento più complesso su una struttura che vogliamo continui a essere un punto nevralgico della vita culturale, sociale e associativa di Lanzo. Un ringraziamento particolare va all'Ufficio Tecnico, che ha seguito con attenzione tutte le fasi e continua ad avere un ruolo fondamentale nel percorso di manutenzione del nostro patrimonio pubblico", evidenzia il sindaco Fabrizio Vottero.