Cura del patrimonio, partiti i lavori al cimitero di Lanzo: un investimento da 127mila euro

Un lavoro costante sulla città, tra manutenzione, attenzione ai luoghi ed al patrimonio. È il percorso portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, che ora interessa anche il cimitero. Un investimento di 127mila euro che prevede il recupero delle facciate, il rifacimento della copertura della chiesa e la sistemazione del portico.

Il cantiere, affidato alla AB Costruzioni Srl, ha preso il via in questi giorni e, secondo il cronoprogramma, dovrebbe concludersi entro dicembre. L’obiettivo è mettere mano ad alcune delle parti più delicate del complesso, proteggendole dagli effetti del tempo e restituendo maggiore decoro a uno spazio molto frequentato dai cittadini. L’avvio cade inoltre a ridosso di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, giorni nei quali tante famiglie raggiungono il camposanto per fare visita ai propri cari.

Proprio per questo si sta cercando di ridurre al minimo i disagi, garantendo per quanto possibile l’accesso e la normale frequentazione dell’area. «Continuiamo a lavorare sulla manutenzione e sulla tutela del patrimonio della nostra città. Il cimitero merita un’attenzione particolare, non soltanto per il valore degli edifici, ma soprattutto per ciò che rappresenta per tante famiglie. Con questi lavori affrontiamo problemi concreti, dalle infiltrazioni alla copertura della chiesa, proseguendo quell’impegno sui beni pubblici che è tra gli obiettivi del nostro mandato», sottolinea il sindaco Fabrizio Vottero. Il progetto si aggiunge a quanto realizzato negli ultimi anni in diversi punti del territorio, con l’obiettivo di preservare ciò che la città possiede e agire dove il tempo rende necessari lavori non più rinviabili.