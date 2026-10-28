Cavour fa un sondaggio sulla disposizione del mercato e sul traffico in via Giolitti

In seguito ai lavori di riqualificazione in piazza IV Novembre, partiti a maggio scorso e in via di conclusione, l’Amministrazione Comunale coinvolge i cittadini di Cavour, attraverso un sondaggio, per un’eventuale riorganizzazione del mercato del martedì con pedonalizzazione di via Giolitti.

“In merito abbiamo già fatto una riunione con i commercianti e ci incontreremo a breve anche con gli ambulanti – fa il punto il sindaco Sergio Paschetta –. È un elemento, quello del questionario, che stiamo adottando per consultare e andare incontro ai fruitori dei servizi. Ci servirà per prendere una decisione tenendo conto di preferenze ma soprattutto delle esigenze di tutti”:

Il sondaggio arriva adesso che i lavori di riqualificazione sulla piazza IV Novembre, con parcheggi ridisegnati, un nuovo spazio pedonale con panche e attraversamento pedonale rialzato, sono agli sgoccioli in vista di Tuttomele.

Il questionario è composto da due domande. La prima riguarda la localizzazione del mercato del martedì e tra le opzioni si prefigurano il mantenerlo su piazza Solferino e corso Marconi, dove era stato spostato dopo l’inizio dei lavori in piazza IV Novembre, di tornare alla precedente localizzazione o di distribuire il mercato su due aree, quindi piazza Solferino e corso Marconi e piazze Martiri della Libertà e IV Novembre. Il secondo quesito riguarda la viabilità di via Giolitti durante il mercato del martedì, con le alternative di pedonalizzare il tratto compreso tra l’incrocio con via Plochiù e l’inizio di piazza Sforzini, estendere la pedonalizzazione anche al tratto compreso tra piazza Sforzini e piazza Martiri della Libertà, di consentire il transito solo alle biciclette, vietando quello dei monopattini, o di lasciare invariata la situazione.

È possibile esprimere il proprio parere attraverso il Google form accessibile a questo link o compilando i moduli fisici distribuiti nei negozi del paese. Una volta completata, la scheda cartacea deve essere imbucata nell'apposita urna posizionata all'ingresso del municipio in piazza Alfredo Sforzini 1. Il questionario rimarrà aperto fino al 31 ottobre.