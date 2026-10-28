Dal 3 novembre il mercato di piazza Campanella apre anche al martedì pomeriggio

Dopo mesi di annunci, martedì il mercato di piazza Campanella aprirà ufficialmente anche al pomeriggio. Prende così ufficialmente il via la sperimentazione che ha l'obiettivo rivitalizzare l'area di vendita, oltre ad offrire la possibilità a chi lavora di fare acquisti pomeridiani almeno un giorno a settimana.

Modello replicabile

L'obiettivo, commenta il presidente Nazionale GOIA Fenapi Group Giancarlo Nardozzi, "è di creare un precedente forte, replicabile in altri mercati". Istituto nel 1959, il mercato di piazza Campanella ha rappresentato un presidio commerciale e sociale del territorio.

Calo di venditori

Negli ultimi anni il numero degli ambulanti è sceso in maniera molto significativa. Al 31 dicembre 2025, a fronte di 39 posteggi complessivamente disponibili, quelli occupati sono dai tre ai cinque. A questi si aggiungono dai due a nove spuntisti quotidiani.

Ora il primo appuntamento per rilanciare piazza Campanella è previsto il 3 novembre, dalle 15 alle 19. Restano confermate le aperture dal lunedì al sabato dalle 7 alle 14 con eccezione del martedì, in cui la chiusura sarà anticipata per permettere le operazioni di pulizia prima dell'apertura pomeridiana.

Attirare nuovi clienti

L'obiettivo è testare tutti i martedì una fascia oraria diversa, per capire attirare i clienti che al mattino non riescono a passare. La sperimentazione è aperta a tutti gli operatori, senza nessun obbligo.