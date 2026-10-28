Il party di Halloween per la notte più spaventosa dell'anno a Stupinigi

Sabato 31 ottobre, per la notte più spaventosa dell'anno, Club Silencio torna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi con un party di Halloween indimenticabile: una festa da ballare fino a notte fonda, dalle ore 19 alle 2.30, nei panni dei personaggi horror più terrificanti di sempre, tra dj-set, misteriose letture dei tarocchi, un make-up corner a tema, la visita infestata alla Palazzina e tante altre sorprese da brivido.

Tutto quello che c'e' da sapere

Due gli stage: il primo ospiterà Sayonara, la nuova club night dedicata all'immaginario urban, al reggaeton e alla trap; il secondo accoglierà il dj-set house e tech-house di Veramente. L’evento include inoltre la visita agli Appartamenti Reali, fiore all'occhiello della residenza, a “Le Stanze di Margherita”, prima regina d'Italia, protagonista nel centenario della scomparsa di un percorso espositivo temporaneo a lei dedicato.

L’intera serata da brivido sarà accompagnata da visual spettrali, profezie dei tarocchi, make-up corner, un'area food e un bar con cocktail e drink a tema Halloween firmato Club Silencio.