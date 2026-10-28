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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 28 ottobre 2026, 15:15

Il party di Halloween per la notte più spaventosa dell'anno a Stupinigi

Appuntamento sabato 31 ottobre, a partire dalle 19: tutto quello che c'e' da sapere

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Sabato 31 ottobre, per la notte più spaventosa dell'anno, Club Silencio torna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi con un party di Halloween indimenticabile: una festa da ballare fino a notte fonda, dalle ore 19 alle 2.30, nei panni dei personaggi horror più terrificanti di sempre, tra dj-set, misteriose letture dei tarocchi, un make-up corner a tema, la visita infestata alla Palazzina e tante altre sorprese da brivido.  

Tutto quello che c'e' da sapere

Due gli stage: il primo ospiterà Sayonara, la nuova club night dedicata all'immaginario urban, al reggaeton e alla trap; il secondo accoglierà il dj-set house e tech-house di Veramente. L’evento include inoltre la visita agli Appartamenti Reali, fiore all'occhiello della residenza, a “Le Stanze di Margherita”, prima regina d'Italia, protagonista nel centenario della scomparsa di un percorso espositivo temporaneo a lei dedicato.   

L’intera serata da brivido sarà accompagnata da visual spettrali, profezie dei tarocchi, make-up corner, un'area food e un bar con cocktail e drink a tema Halloween firmato Club Silencio.   

Per tutte le info: https://to.clubsilencio.it/halloween/?src=cs  

m.d.m.

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