La passerella ciclopedonale del Meisino si aggiudica il premio IN/ARCHITETTURA 2026

La passerella ciclopedonale del Parco del Meisino si è aggiudicata il premio IN/ARCHITETTURA 2026 per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Il riconoscimento è stato ritirato questo pomeriggio dagli assessori al Verde e alla Cura della città, Francesco Tresso, e allo Sport, Domenico Carretta, durante la cerimonia di premiazione ospitata alle Gallerie d'Italia.



Realizzata nell'ambito del progetto del Centro per l'Educazione Sportiva e Ambientale, la passerella riconnette le due parti del Parco del Meisino, storicamente separate da una strada ad alto scorrimento, offrendo a pedoni e ciclisti un collegamento agevole e sicuro. La struttura, con una pendenza media del 7%, rende pienamente accessibile il parco anche alle persone con disabilità. Il tracciato si adatta al paesaggio fluviale e boschivo, costruendo un'infrastruttura contemporanea che coniuga riconoscibilità architettonica e attenzione alle caratteristiche naturali del luogo.



"Siamo onorati di questo riconoscimento, che valorizza un'opera capace di coniugare qualità architettonica e attenzione al paesaggio - il commento dell'assessore Francesco Tresso -. La passerella risponde a un'esigenza storica del Parco del Meisino, superando la cesura creata da corso Don Luigi Sturzo e ricongiungendo le due parti del parco. Al tempo stesso, grazie al suo inserimento armonioso nell'ambiente circostante con i pilastri obliqui in acciaio corten, si configura come un nuovo landmark e una porta d'ingresso alla città per pedoni e ciclisti. La passerella svolge inoltre un ruolo importante per la mobilità sostenibile, considerando che proprio qui transita la ciclovia VenTo".



"Ricevere un riconoscimento nell'ambito di una manifestazione che, da oltre sessant'anni, promuove la qualità dell'architettura italiana è per noi motivo di orgoglio - ha dichiarato l'assessore Domenico Carretta -. La Passerella ciclopedonale del Parco del Meisino, premiata nella categoria delle nuove costruzioni, rappresenta bene la nostra idea di trasformazione urbana: infrastrutture sostenibili e inclusive, capaci di migliorare i collegamenti, favorire la mobilità attiva e valorizzare il patrimonio ambientale. Un premio che conferma come la qualità architettonica e ingegneristica possa andare oltre la funzionalità di un'opera, contribuendo a costruire relazioni, rafforzare l'identità dei luoghi e migliorare il benessere collettivo".



Promosso dall'Istituto Nazionale di Architettura - IN/Arch e da ANCE, con la collaborazione di Archilovers, il premio IN/ARCHITETTURA valorizza ogni anno le architetture che si distinguono per qualità, innovazione e attenzione al contesto. Per l'edizione 2026, in Piemonte e Valle d'Aosta sono state esaminate oltre cento candidature, nell'ambito di una competizione che ha raccolto complessivamente 1.390 progetti in tutta Italia.



Nelle motivazioni che hanno accompagnato l'assegnazione del premio, la giuria ha sottolineato la capacità del progetto di affrontare una sfida complessa in un contesto ambientale come quello del Parco del Meisino, luogo di transizione tra la città e il fiume, con "il tracciato che si adatta con naturalezza al paesaggio boschivo e privilegia l'ascolto del parco, del fiume e delle montagne". La giuria ha inoltre evidenziato come "il profilo della struttura reticolare richiama la linea delle montagne all'orizzonte. Ne deriva un'infrastruttura chiara e misurata, capace di radicarsi nel luogo attraverso una precisa strategia di adattamento, mantenendo al tempo stesso una riconoscibile identità contemporanea".



Il progetto della passerella ciclopedonale del Meisino è stato firmato da Studio de Ferrari Architetti, Lineeverdi e IPE Progetti Group. I lavori sono stati realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ruscalla Renato S.p.A. e Impresa Borio Giacomo S.r.l.