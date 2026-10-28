La Freccia Azzurra compie 30 anni: il film made in Piemonte festeggia al Glocal Film Festival

Il cinema "made in Piemonte" torna protagonista a Torino con la 25^ edizione del Glocal Film Festival, in programma dall'11 al 15 novembre 2026.

Organizzata dall'Associazione Piemonte Movie, il festival si inserisce nel progetto CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, iniziativa che punta a rafforzare la diffusione del Cinema «a km 0» attraverso una rete di sale e attività culturali sul territorio, creando occasioni di scambio tra spettatori, autori e professionisti del settore.

Questo sarà l'ultimo Glocal diretto dalla regista Alice Filippi che resterà nella squadra come consulente artistica e quest'anno sarà affiancata quest'anno dalla co-direttrice Federica Zancato, con Maria Adorno nel ruolo di vice-direttrice.

"Sguardi" è il tema scelto per i 25 anni della rassegna: sguardi sul territorio e sulle storie che lo attraversano, ma anche sulle diverse forme del linguaggio cinematografico, sulla memoria e sulle possibilità di raccontare il presente. Il programma si articola attorno alle tre sezioni competitive: Spazio Piemonte, dedicata ai cortometraggi di finzione; Panoramica Doc, riservata ai documentari di oltre 30 minuti; e Doc Short, dedicata ai cortometraggi documentari.

In calendario 15 anteprime assolute, nazionali e regionali, oltre a proiezioni fuori concorso, incontri professionali e appuntamenti speciali dedicati alla storia del Cinema, per un totale di 56 proiezioni.

Tra le novità dell'edizione 2026 figura il Premio Distribuzione Confartigianato, pensato per sostenere la circolazione delle opere documentarie piemontesi. Saranno anche assegnati il premio "Viaggio in Piemonte" all'attore Roberto Zibetti e il premio Prospettiva ai giovani interpreti Sarah Short e Zackari Delmas.

Tra gli appuntamenti in programma, l'apertura con Sotto la stessa pelle di Max Chicco, anteprima assoluta; le iniziative per i trent'anni de La Freccia Azzurra; il gemellaggio cinematografico con la Romania e la giornata conclusiva dedicata agli ottant'anni de Il bandito di Alberto Lattuada, con tour in tram e a piedi sui luoghi del film, e con la proiezione de Il Grande Giaffa, la cui realizzazione ha coinvolto molte maestranze piemontesi. Al Blah Blah anche il cine-concerto dedicato ai 130 anni dalla prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière a Torino, un omaggio alle origini del cinematografo e al rapporto tra immagini in movimento e musica dal vivo.