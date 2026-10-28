"Orbassano in scena": al teatro Sandro Pertini arriva la "Mandragola" di Machiavelli

Prosegue la rassegna teatrale "Orbassano in scena", promossa da FITA Piemonte con il sostegno e la collaborazione dell'amministrazione comunale. Venerdì 30 ottobre, alle 21, il teatro Sandro Pertini di via dei Mulini 1 ospiterà la compagnia Torino Teatro Operetta APS con uno dei grandi classici della tradizione italiana.

La trama e la fedeltà al testo originale

Sul palco andrà in scena "Mandragola – comedia di Callimaco & di Lucretia", celebre opera di Niccolò Machiavelli diretta dal regista Fabrizio Marras. La trama si snoda attorno a un complesso intreccio di desideri, inganni e complicità: Callimaco, innamorato perdutamente di Lucrezia, architetta un piano per conquistarla arrivando a coinvolgere un faccendiere, il confessore, la madre della donna e persino l'ignaro marito, che diventerà parte attiva della beffa di cui è vittima.

L'allestimento scelto dalla compagnia punta a valorizzare gli spunti comici dell'opera attraverso una decisione precisa: mantenere il testo originale e integrale, conservandone il ritmo, l'eleganza e l'autentico linguaggio cinquecentesco. Anche le canzoni, spesso tagliate nelle rappresentazioni moderne, troveranno il loro spazio naturale nello spettacolo e saranno suonate e cantate dal vivo dagli stessi attori. Scene e costumi coerenti con l'epoca faranno da cornice al racconto scenico.

Il cast e la storia della compagnia

A dare volto ai personaggi machiavellici saranno Paolo Agazzi, Andrea Caravario, Enrico Ceva, Dusca Giordano, Fabrizio Marras, Giorgio Perona, Andrea Piccolo, Enza Rossi e Anna Zamuner. L'impianto musicale è curato da Enrico Ceva e Fabrizio Marras, mentre la scenografia porta la firma di Gaia Germano, supportata dal tecnico Davide Inneo.

L'associazione Torino Teatro Operetta, nata nel 1978 presso il Teatro Club del capoluogo piemontese, vanta una solida esperienza costruita attraverso stagioni teatrali e partecipazioni a festival nazionali e internazionali. L'evento rappresenta una delle sei tappe del cartellone di "Orbassano in scena", rassegna pensata per offrire al pubblico l'occasione di incontrare linguaggi espressivi differenti.

Informazioni e biglietti

Il costo del biglietto intero è fissato a 8 euro. È previsto un ingresso ridotto a 5 euro per i ragazzi under 14, gli over 65, i residenti a Orbassano e i tesserati FITA. Per richiedere informazioni o effettuare le prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 3396094079 e 3351340361, attivi anche tramite messaggistica WhatsApp, oppure scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@fitapiemonte.it.