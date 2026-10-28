Banca Territori del Monviso (Btm) rinnova la sua presenza a Settimo, inaugurata la nuova filiale di via Mazzini

Banca Territori del Monviso rinnova la propria presenza a Settimo Torinese con l’inaugurazione della nuova filiale di via Mazzini 11, a pochi passi dalla precedente sede di via Mazzini 19. La cerimonia, svoltasi mercoledì 28 ottobre, ha segnato un nuovo passo nel percorso di sviluppo della Banca, che continua a investire sul territorio per offrire a soci, socie e clienti spazi più moderni, accoglienti e funzionali, mantenendo al centro la relazione con le persone.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento significativo per BTM e per la comunità settimese, confermando la volontà della Banca di rafforzare il proprio legame con la città e di continuare a essere un punto di riferimento per famiglie, imprese e realtà locali. Un impegno che si traduce in una presenza concreta, capace di evolversi nei servizi e negli spazi senza perdere i valori di prossimità e attenzione al territorio.

La nuova filiale è stata progettata per coniugare innovazione, accessibilità e qualità della consulenza. Dispone di una cassa tradizionale e di un’area self accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, priva di barriere architettoniche e dotata di ATM evoluto per prelievi e versamenti. Sono inoltre disponibili cassette di sicurezza e uffici dedicati alla consulenza, pensati per garantire riservatezza, comfort e un rapporto diretto e personalizzato con soci e clienti.

"Ogni investimento nelle nostre filiali è prima di tutto un investimento nelle comunità di cui facciamo parte – sottolinea il presidente di Banca Territori del Monviso, Alberto Osenda –. Con questa nuova sede confermiamo la volontà di continuare ad essere presenti e vicini alle persone, in un contesto in cui il rapporto diretto con il territorio rappresenta un valore sempre più importante. Crediamo in una banca capace di evolversi e innovare, senza perdere la propria identità cooperativa e la capacità di costruire relazioni di fiducia durature. Settimo Torinese è parte di questo percorso e vogliamo continuare ad accompagnarne lo sviluppo".

Il trasferimento si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento della rete territoriale di BTM, che punta a rendere le proprie filiali sempre più funzionali e accessibili, coniugando le opportunità offerte dalla tecnologia con il valore della relazione personale.

"Abbiamo voluto creare uno spazio moderno e funzionale, in grado di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei nostri soci e clienti – evidenzia il Direttore Generale Btm, Luca Murazzano –. L’innovazione ci permette di offrire servizi efficienti e accessibili, ma per BTM la filiale continua ad essere soprattutto un luogo di relazione, ascolto e consulenza. La nuova filiale di Settimo Torinese interpreta questa visione, mettendo a disposizione della comunità ambienti e strumenti rinnovati, insieme alla professionalità e alla disponibilità delle nostre persone".

A guidare la filiale è Luca Rivoira, nuovo responsabile; al suo fianco operano Davide Dal Prà, Christopher Piscioneri e Maurizio Porzio: una squadra impegnata quotidianamente a garantire alla clientela un servizio attento e personalizzato, fondato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla conoscenza delle esigenze del territorio.

BTM-Banca Territori del Monviso è una solida cooperativa di credito che da oltre 70 anni opera nelle province di Cuneo e Torino con 21 filiali sul territorio ed il moderno centro direzionale di Carmagnola (To). Con un CET1 ratio del 30,60% è una delle realtà bancarie più solide nel panorama nazionale. Per conto dei suoi oltre 30.000 clienti e 10.750 soci amministra masse prossime ai 2,4 miliardi di euro. Da sempre sostiene famiglie e imprese nei loro progetti di vita e di business ed è a fianco di innumerevoli realtà locali legate all’associazionismo sportivo, culturale, di promozione sociale e volontariato.